基市國中技藝競賽設計職群未從題庫命題 重辦筆試

基隆市國中技藝競賽昨天登場，其中設計職群（電腦繪圖）筆試，未依規定從題庫命題。基隆市政府教育處今天表示，為確保學生權益，24日重新辦理設計職群（電腦繪圖）筆試。

基隆市114學年度國中技藝競賽，昨天在5所學校登場，這次競賽項目包括醫護、餐旅、食品、家政等11個職群，共有314名選手報名競技，競賽採筆試及術科。

其中，設計職群（電腦繪圖）筆試占20%、術科占80%，競賽結束後，有學生在社群平台發文表示，筆試考題與學校發給的題庫不同，收卷時已向監考老師反映。

對此，教育處表示，設計職群（電腦繪圖）參賽學校共計9所、24名學生，因筆試題目未自題庫命題，未符合設計職群競賽實施辦法，為確保學生權益及競賽公平性，將於24日重新辦理設計職群（電腦繪圖）筆試。

教育處指出，市府將督促競賽承辦學校，健全校內命審題機制，避免類似情事再度發生，以維護學生權益。