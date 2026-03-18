快訊

經典賽／最終排名出爐！中華隊「進步4名」名列第13 力保世界排名第二

被伊朗戰爭害慘？ 伊朗女足隊也遭遇風波

名導柯一正不滿車庫遭擋 怒持拒馬砸車、狂踩引擎蓋洩憤畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男闖校園涉掐頸辱罵學生 家長提告傷害、公然侮辱

中央社／ 高雄18日電
校園示意圖。圖／AI生成
校園示意圖。圖／AI生成

高雄有家長控訴，國小兒子和同學在放學時間，遭低年級學生的父親闖入校園掐頸辱罵，家長事後陪同驗傷報案，並對涉案陳姓男子提告傷害和公然侮辱教育局目前也已介入處理。

有民眾在臉書社團以「家長在學校對小孩校園霸凌」為題，並指兒子就讀高雄某國小六年級，但12日下午放學時間跟隔壁班學生，遭同校三年級學生的父親在學校籃球場霸凌掐脖子、拉衣領及言語辱罵。

這名民眾指出，事後向警方備案和前往驗傷後，涉案陳男直到案發影片被拿出來才坦承動手，且後續更不願賠償和解。最可怕的是，陳男事後仍被其他同學拍到在學校籃球場逗留，質疑學校變成人身安全及小孩驚恐又焦慮的地方。

對此，高雄市政府教育局表示，2名六年級學生於校內籃球場活動時，疑遭1名三年級學生家長不當行為對待。學校第一時間掌握情況，會同警方到場了解，依規定完成校安通報及兒少保護通報。雙方家長已前往警局備案，並至醫院進行驗傷。

教育局說明，校方已於3月13日中午邀集三方家長進行溝通與協調，針對事件後續處理持續進行中，教育局也責請學校全力協助妥處，維護學生權益。

針對涉及的3位學童，學校輔導室已啟動關懷輔導機制，安排晤談與心理支持。目前2位高年級學生暫時請假，輔導人員將持續關懷與追蹤其身心狀況。

此外，為強化校園安全，學校也已協調轄區派出所加強巡邏，並請校內保全人員針對重點區域提高巡查頻率，以確保學生安全。

轄區高雄市政府警察局三民第二分局則指出，學生家長12日下午已提出傷害及公然侮辱告訴，警方依規定受理，後續通知35歲陳男到案說明，全案依傷害及公然侮辱罪移送高雄地檢署偵辦。

學生 教育局 公然侮辱

延伸閱讀

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

單挑小學生？家長闖高雄某國小施暴 學童驚嚇請假教育局已介入

監院：教師涉體罰遲未解聘 糾正日新國中與南投縣府

繁星亂象 高中撕榜出包 險引骨牌效應

相關新聞

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

高雄市某國小近日傳出家長闖入校園對學童施暴、揚言單挑，引發外界關注；對於家長指控掐脖、拉衣領等行為，校方證實，家長情緒激動進入校園斥責學生，但細節仍待警方釐清。

單挑小學生？家長闖高雄某國小施暴 學童驚嚇請假教育局已介入

高雄市某國小傳出家長闖校園對學童施暴案件，家長指控，就讀六年級兒子上周放學後在校內籃球場，遭一名三年級學生父親出手掐脖、拉扯衣領辱罵，揚言要與學童「單挑」，導致孩子身心受創，不敢再進校上課，質疑校園安全防護機制不足。

制度卡關 教師行政獎金加碼 中央有意見

為改善校園「行政大逃亡」，教育部去年底增設教師「行政工作獎金」，台北市等七個縣市今年一月起也陸續宣布加碼，並函報教育部核定。但教育部不僅直至近日才函覆，還建議縣市應改依現有公務人員激勵措施辦理，致使地方為此必須另修辦法，加碼案卡關。

行政工作獎金僅7縣市跟進 教師待遇不如免費午餐

目前已有七個縣市表態將提高行政工作獎金，教師團體指出，相較已有約廿個縣市推動的「免費營養午餐」，願意加碼教師行政獎金的縣市仍屬少數，直言「教師待遇不如免費午餐」，也憂心各縣市加碼不一，未來恐出現教師待遇區域落差。

高雄男闖校園涉掐頸辱罵學生 家長提告傷害、公然侮辱

高雄有家長控訴，國小兒子和同學在放學時間，遭低年級學生的父親闖入校園掐頸辱罵，家長事後陪同驗傷報案，並對涉案陳姓男子提告...

台積電進駐帶動嘉義半導體教育 高中搶設「科技直通車」

隨著晶圓龍頭台積電在嘉義科學園區，布局先進封裝廠，產業磁吸效應擴散，不僅帶動供應鏈，也改寫地方教育版圖。面對AI與半導體浪潮，嘉義縣市多所頂尖高中紛紛搶先布局，開設半導體專班與特色課程，讓人才培育向下扎根。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。