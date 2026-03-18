高雄男闖校園涉掐頸辱罵學生 家長提告傷害、公然侮辱

高雄有家長控訴，國小兒子和同學在放學時間，遭低年級學生的父親闖入校園掐頸辱罵，家長事後陪同驗傷報案，並對涉案陳姓男子提告傷害和公然侮辱，教育局目前也已介入處理。

有民眾在臉書社團以「家長在學校對小孩校園霸凌」為題，並指兒子就讀高雄某國小六年級，但12日下午放學時間跟隔壁班學生，遭同校三年級學生的父親在學校籃球場霸凌掐脖子、拉衣領及言語辱罵。

這名民眾指出，事後向警方備案和前往驗傷後，涉案陳男直到案發影片被拿出來才坦承動手，且後續更不願賠償和解。最可怕的是，陳男事後仍被其他同學拍到在學校籃球場逗留，質疑學校變成人身安全及小孩驚恐又焦慮的地方。

對此，高雄市政府教育局表示，2名六年級學生於校內籃球場活動時，疑遭1名三年級學生家長不當行為對待。學校第一時間掌握情況，會同警方到場了解，依規定完成校安通報及兒少保護通報。雙方家長已前往警局備案，並至醫院進行驗傷。

教育局說明，校方已於3月13日中午邀集三方家長進行溝通與協調，針對事件後續處理持續進行中，教育局也責請學校全力協助妥處，維護學生權益。

針對涉及的3位學童，學校輔導室已啟動關懷輔導機制，安排晤談與心理支持。目前2位高年級學生暫時請假，輔導人員將持續關懷與追蹤其身心狀況。

此外，為強化校園安全，學校也已協調轄區派出所加強巡邏，並請校內保全人員針對重點區域提高巡查頻率，以確保學生安全。

轄區高雄市政府警察局三民第二分局則指出，學生家長12日下午已提出傷害及公然侮辱告訴，警方依規定受理，後續通知35歲陳男到案說明，全案依傷害及公然侮辱罪移送高雄地檢署偵辦。