嘉義機器人代表隊赴美參賽 9萬學生3600支隊伍PK

嘉義縣機器人競賽代表隊FRC7551，將於4月6日至8日前往美國紐約參加FIRST Robotics Competition機器人競賽區域賽，代表隊以竹崎高中學生為主要成員，嘉義縣長翁章梁今天親自授旗，勉勵學生全力以赴，爭取國際賽事佳績。

FRC為全球具指標性的高中生機器人競賽，每年吸引約9萬名學生、3600支隊伍參與。竹崎高中校長蘇淵源說，代表隊將與來自各國48支隊伍同場競技，隊員平時利用課餘時間投入機器人設計與測試，並透過模擬賽不斷調整性能，期以最佳狀態迎戰國際舞台。

翁章梁表示，台灣燈會剛圓滿落幕，展現團隊努力成果，精神與竹崎高中學生相同，盡管出身鄉下地方，資源有限，但仍秉持「Do my best」的態度，相信只要全力以赴，就能展現優異表現，在未來AI時代中，台灣在全世界中扮演關鍵角色，培養學生科技能力至關重要。

嘉義縣教育處表示，FRC競賽不僅重視機器人技術，也強調團隊合作與國際交流能力，為鼓勵學生參與國際競賽，縣府訂定補助要點，今年核定補助竹崎高中師生約200萬元，支持13名學生及4名教師赴美參賽，增加實戰經驗，盼提升偏鄉學子競爭力與國際視野。

嘉義縣機器人競賽代表隊FRC7551將赴美參賽，縣長翁章梁今天授旗勉勵拚佳績。記者黃于凡／攝影

嘉義縣機器人競賽代表隊FRC7551將赴美參賽，縣長翁章梁今天授旗勉勵拚佳績。記者黃于凡／攝影