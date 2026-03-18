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不想再跨區上學！民代爭取台中港特定區「文九」用地早日設校

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市議員陳廷秀日前邀集教育局、交通局、梧棲區公所及當地里長等單位，前往「文九」學校用地進行現場會勘。圖／陳廷秀提供
台中市議員陳廷秀日前邀集教育局、交通局、梧棲區公所及當地里長等單位，前往「文九」學校用地進行現場會勘。圖／陳廷秀提供

台中港特定區市鎮中心重劃區近年入住戶數已突破1萬6千戶，台中市議員陳廷秀日前邀集教育局、交通局、梧棲區公所及當地里長等單位，前往「文九」學校用地進行現場會勘，共同研討設校與地下停車場共構可行性，並要求相關局處下周提出具體設校規劃時程表，台中市政府表示，將持續盤點各項公共服務資源，並依人口發展情形滾動檢討相關設施配置。

陳廷秀議員指出，台中港特定區市地重劃於2009年竣工，隨著公園、停車場、機關用地等公共設施陸續開闢，大量年輕家庭移入，周邊居住人口約達3至4萬人，托嬰、就學與停車等民生問題日益浮現，目前大樓入住率普遍近八成，部分社區甚至達到百分之百。以幸福成社區為例，目前約有2500戶入住，停車位缺口即達400個，而周邊學校幾近飽和，學童就學須跨區奔波，居民反映生活不便。

陳廷秀強調，早於兩年在議會「教育文化義務質詢」時，便以「台中港特區新市鎮中心文九用地興校可行性評估」為題提出質詢，呼籲市府超前部署、提早規劃；如今近兩年過去，人口持續快速成長，問題更加急迫，「城市發展不能等人口滿了才規劃，設校需要時間，政府更應提前準備。」

教育局表示，文九（市）學校用地學區範圍涵蓋梧棲國小，並鄰近清水區槺榔國小，目前梧棲國小約36班、槺榔國小約12班，校舍空間尚有餘裕，整體可因應現階段學齡人口需求；後續將持續追蹤人口變化，評估未來設校需求。

交通局則指出，新市鎮中心重劃區及周邊現有公有及民營停車場共16處，提供汽車1702席、機車1221席，整體停車供需尚屬平衡；未來將配合區域發展及人口成長，持續觀察停車需求變化，並滾動檢討停車場設置規劃。

台中市政府表示，仍將持續跨局處協作，依人口及使用需求動態調整教育及交通設施，完善生活機能，提升居住品質。

台中市議員陳廷秀日前邀集教育局、交通局、梧棲區公所及當地里長等單位，前往「文九」學校用地進行現場會勘。圖／陳廷秀提供
台中市議員陳廷秀日前邀集教育局、交通局、梧棲區公所及當地里長等單位，前往「文九」學校用地進行現場會勘。圖／陳廷秀提供

台中市議員陳廷秀日前邀集教育局、交通局、梧棲區公所及當地里長等單位，前往「文九」學校用地進行現場會勘。圖／陳廷秀提供
台中市議員陳廷秀日前邀集教育局、交通局、梧棲區公所及當地里長等單位，前往「文九」學校用地進行現場會勘。圖／陳廷秀提供

台中市 教育局

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