台中二中設身心充電站 運動解放學生活力

學生手機使用該如何管理？台中二中活化校內教室打造樂活空間「身心充電站」，學生下課時到此攀岩、拳擊、射飛鏢等，讓雙手離開手機，在揮汗遊戲中也增進同儕情感。

高中生攜帶手機到校，許多學校採取「集中管理」，有些教室內有專屬存放區，也有學校設置統一的「養機場」，學生繳出手機等到放學時間才可領回。

台中二中校長歐靜瑜告訴中央社記者，手機管制推行多年，校內有老師會不定期巡查，管制手機使用上有時會引發師生衝突。與其強制管理，是否應給予替代方案，協助學生自律使用手機。

校方將原先的檔案室規劃為樂活空間，空間重新改造，內含攀岩牆、手足球台、空氣球台等，並取名為「身心充電站」。不少學生在課餘時間不滑手機，選擇到此放鬆並為自己充電。

高二的王同學表示，起先不習慣下課不能用手機，但在使用其他設施後，有了紓解壓力的管道，不會那麼想碰手機。學務主任鄭肇豪觀察，學生放下手機後，除了到身心充電站動一動，也有學生開始翻閱課外讀物，還有人下起象棋。

「身心充電站」由學生會管理，學生會長童億中表示，大家到身心充電站放鬆，圍著球台互動，隨著交流變多，同儕間的情感也更緊密，許多人紛紛要求增加「身心充電站」。