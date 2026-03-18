高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

高雄市某國小近日傳出家長闖入校園對學童施暴、揚言單挑，引發外界關注；對於家長指控掐脖、拉衣領等行為，校方證實，家長情緒激動進入校園斥責學生，但細節仍待警方釐清。

校方表示，事件發生於3月12日放學後，學生在校內籃球場打球，因球場共用問題及互動摩擦，疑似出現言語與肢體上的小衝突，有中年級學生向家長反映「被高年級學生欺負」，該名父親隨即進入校園。

校方指出，該名家長當時情緒激動，進入籃球場後對2名學生大聲斥責、語氣嚴厲，確有不當言語行為，至於是否涉及更進一步肢體動作，僅表示已掌握相關影像資料，並提供警方調查。

事件當下已有民眾報警，警方隨即到場處理，後續雙方家長也分別前往警局備案，校方依規定完成校安通報程序，並配合提供相關資料給警方。

針對衝突起因，校方初步了解，學生間可能因打球過程中「互取綽號」、「踢球」等行為不愉快，引發對共用球場問題，導致誤會。

校方指出，13日邀集三方家長到校協談，達成初步共識並原訂於後續進行和解程序，事後該名中年級家長對協議內容有疑慮，最終取消原定和解會議。

目前學校處理重點，已轉向3名學生的輔導與關懷，避免事件對學童心理造成持續影響，後續賠償與責任釐清交由警局或區公所調解，校方將持續提供協助並配合釐清事實，同時檢討校園開放與安全管理機制，以維護學生就學安全。