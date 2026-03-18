快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市某國小近日傳出家長闖入校園對學童施暴、揚言單挑，引發外界關注；對於家長指控掐脖、拉衣領等行為，校方證實，家長情緒激動進入校園斥責學生，但細節仍待警方釐清。

校方表示，事件發生於3月12日放學後，學生在校內籃球場打球，因球場共用問題及互動摩擦，疑似出現言語與肢體上的小衝突，有中年級學生向家長反映「被高年級學生欺負」，該名父親隨即進入校園。

校方指出，該名家長當時情緒激動，進入籃球場後對2名學生大聲斥責、語氣嚴厲，確有不當言語行為，至於是否涉及更進一步肢體動作，僅表示已掌握相關影像資料，並提供警方調查。

事件當下已有民眾報警，警方隨即到場處理，後續雙方家長也分別前往警局備案，校方依規定完成校安通報程序，並配合提供相關資料給警方。

針對衝突起因，校方初步了解，學生間可能因打球過程中「互取綽號」、「踢球」等行為不愉快，引發對共用球場問題，導致誤會。

校方指出，13日邀集三方家長到校協談，達成初步共識並原訂於後續進行和解程序，事後該名中年級家長對協議內容有疑慮，最終取消原定和解會議。

目前學校處理重點，已轉向3名學生的輔導與關懷，避免事件對學童心理造成持續影響，後續賠償與責任釐清交由警局或區公所調解，校方將持續提供協助並配合釐清事實，同時檢討校園開放與安全管理機制，以維護學生就學安全。

情緒 校園 學生 恐龍家長

延伸閱讀

影／單挑小學生？家長闖高雄某國小施暴 學童驚嚇請假教育局已介入

監院：教師涉體罰遲未解聘 糾正日新國中與南投縣府

繁星亂象 高中撕榜出包 險引骨牌效應

考完學測收不了心？家長崩潰「教室變賭場」孩學會打麻將：高三下這麼扯嗎

相關新聞

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

高雄市某國小近日傳出家長闖入校園對學童施暴、揚言單挑，引發外界關注；對於家長指控掐脖、拉衣領等行為，校方證實，家長情緒激動進入校園斥責學生，但細節仍待警方釐清。

影／單挑小學生？家長闖高雄某國小施暴 學童驚嚇請假教育局已介入

高雄市某國小傳出家長闖校園對學童施暴案件，家長指控，就讀六年級兒子上周放學後在校內籃球場，遭一名三年級學生父親出手掐脖、拉扯衣領辱罵，揚言要與學童「單挑」，導致孩子身心受創，不敢再進校上課，質疑校園安全防護機制不足。

台積電進駐帶動嘉義半導體教育 高中搶設「科技直通車」

隨著晶圓龍頭台積電在嘉義科學園區，布局先進封裝廠，產業磁吸效應擴散，不僅帶動供應鏈，也改寫地方教育版圖。面對AI與半導體浪潮，嘉義縣市多所頂尖高中紛紛搶先布局，開設半導體專班與特色課程，讓人才培育向下扎根。

制度卡關 教師行政獎金加碼 中央有意見

為改善校園「行政大逃亡」，教育部去年底增設教師「行政工作獎金」，台北市等七個縣市今年一月起也陸續宣布加碼，並函報教育部核定。但教育部不僅直至近日才函覆，還建議縣市應改依現有公務人員激勵措施辦理，致使地方為此必須另修辦法，加碼案卡關。

行政工作獎金僅7縣市跟進 教師待遇不如免費午餐

目前已有七個縣市表態將提高行政工作獎金，教師團體指出，相較已有約廿個縣市推動的「免費營養午餐」，願意加碼教師行政獎金的縣市仍屬少數，直言「教師待遇不如免費午餐」，也憂心各縣市加碼不一，未來恐出現教師待遇區域落差。

最高規格 北市免費營養午餐 一餐70元起

台北市長蔣萬安推動國中小免費營養午餐政策，預計下學年起正式上路，市府擬採取現行公立學校最高標，國小一餐七十元、國中七十五元，由市府直接撥付預算給學校，加上中央相關補助一餐可達八十元。業者表示，要建立明確物調機制，確保品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。