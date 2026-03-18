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高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

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影／單挑小學生？家長闖高雄某國小施暴 學童驚嚇請假教育局已介入

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市某國小傳出家長闖校園對學童施暴案件。示意圖／AI生成 蕭育翰
高雄市某國小傳出家長闖校園對學童施暴案件。示意圖／AI生成 蕭育翰

高雄市某國小傳出家長闖校園對學童施暴案件，家長指控，就讀六年級兒子上周放學後在校內籃球場，遭一名三年級學生父親出手掐脖、拉扯衣領辱罵，揚言要與學童「單挑」，導致孩子身心受創，不敢再進校上課，質疑校園安全防護機制不足。

據了解，校方當天第一時間會同警方處理，並啟動校安通報，教育局對此也表示，此案已依規定完成兒少保護通報，經報警處理並進入調解程序，涉事的3名學童在學校輔導室正進行關懷輔導，並安排晤談與心理支持，目前2名六年級學生暫時請假。

有家長在「爆料公社」貼文表示，事件發生於12日下午放學時段，孩子與隔壁班同學在籃球場打球，卻遭小三年級家長陳姓男子情緒失控動手施暴，口出三字經辱罵，警方到場了解情況，事後帶孩子驗傷並至警局備案。

隔天中午，校方介入協調安排三方家長到校，但家長指出，施暴陳男起初否認掐脖行為，僅承認拉扯衣領，直到家長出示現場影片後才改口承認有對孩子動手，調解過程中，學務主任全程紀錄並作成書面協議，陳男當場承諾於16日進行賠償和解。

家長控訴，校方於15日轉達陳男不願履行賠償承諾，形同毀約，更讓人憂心的是，家長曾要求對方避免再進入校園，以免影響其他學童安全，陳男當時口頭同意，未料本周一仍被其他學生拍到出現在籃球場，引發恐慌。

「這次是掐脖子，下一次會發生什麼？」受害學生家長質疑，該名家長情緒不穩且反覆無常，讓人無法放心將孩子送回學校，痛批校園原本應是最安全的環境，如今卻成為孩子恐懼來源。

對此，校方表示已啟動校安通報機制並持續協助雙方處理；警方指，依程序受理案件，後續將依法調查釐清責任。

教育局表示，此案已責請學校依規定完成校安及兒少保護通報，家長已前往警局備案並到醫院驗傷，全力配合警方調查。

校方後續也已召開家長協調會處理，同時未來強化校園安全措施，包含協調轄區派出所加強巡邏，以及提升校內重點區域巡查頻率。

教育局強調，對任何危害學生安全的行為採取零容忍態度，將持續督導學校妥善處理，並強化校園安全管理與親師溝通，確保學生安心就學環境。

爆料公社 教育局

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