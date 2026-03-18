嘉市興華中學辦日歐留學說明會 專家現身說法助學生接軌國際
為協助學生深入了解海外升學資訊並拓展國際視野，嘉義市私立興華中學舉辦日本、歐洲留遊學說明會，邀請多名來自日本與國際教育機構的專家到校分享，提供學生與家長直接的留學資訊與經驗交流。興華中學表示，配合全球化發展，海外留學已成為學生規畫未來的重要選項，透過活動能讓學生掌握第一手資訊，為未來邁向世界做好準備。
這場說明會昨晚在校內多功能教室舉行，日方來賓邀請旭文塾創辦人暨旭文日語執行長王敬淵、日本國立德島大學教授金成海，以及目前就讀德島大學、曾獲獎學金的林姓學生，分享日本大學升學制度、留學準備與實際就讀經驗；大阪修曼日本語學校老師也介紹語言學校與赴日留學的多元途徑。
歐洲留學方面，主辦單位邀請御學全球創辦人許秋燕以及保加利亞外交部官員Ivaylo Gatev，透過現場及線上方式說明歐洲留學環境、教育制度與未來發展機會，讓學生全面了解歐洲各國高等教育的特色與優勢。
興華中學長期推動國際教育與學生多元發展，積極進行國際交流與海外升學輔導，希望讓學生及家長能與專家面對面交流，深入了解海外升學管道與未來發展方向，為學生規劃更寬廣的國際學習舞台。藉由學長姊的實際經驗分享，校方預期能提升學生對於國際學習與語言能力培養的興趣與信心。
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