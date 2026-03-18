台中孔廟4月11日考生祈福許願 明中午12時線上報名開搶

台中市孔廟今天表示，迎接115年度各項重要考試，4月11日上午9時將在大成殿廣場舉辦「躍馬迎福、筆定金榜」祈福許願活動，為考生集氣加持、祈願金榜題名。活動明天中午12時開放線上報名，限額600名，參加者還可獲得經至聖先師加持的文創品「躍馬迎福袋」，歡迎把握機會。

民政局長吳世瑋說，孔廟每年舉辦考生祈福活動，希望透過莊重典雅的古禮儀式為考生集氣祈福，祈願智慧開啟、學習順利，讓學子在傳統文化的祝福中安定心神、從容迎接人生重要考試。也藉此鼓勵市民走入孔廟，在祈福與文化體驗中，感受儒家文化的深厚底蘊與教育意涵。

孔廟所長李書華說，活動當天考生將依序通過象徵踏上求學之路的「泮橋」，敲響代表勤學精進的「勤學鐘」與啟迪智慧的「智慧鼓」，再穿越寓意「馬到成功」的「躍馬迎福」拱門，象徵智慧開啟、考運亨通，為應試之路注入滿滿祝福與信心。另將抽出11名幸運考生，由主祭官與陪祭官贈送親手加持的祈福禮，為考生增添好運與祝福。

此外，今年祈福儀式特別新增「先師朱筆加持禮」，考生於大成殿完成敬拜儀式後，將由Q版先師人偶為學子象徵點啟智慧，寓意文思泉湧、金榜題名。另設有多款Q版先師拍照立板與應援手拿牌，讓考生與親友留下趣味合影。

網路報名（ https://forms.gle/Ye7Snj61ajnopLBC6 ），凡完成報名並於活動當天報到者，可領取祈願卡與智慧筆，書寫心願並懸掛於孔廟大成門前祈福架上。如完成報名但當日無法到場，也可委託親友代領，每人限領1份，歡迎考生、家長及市民朋友踴躍參與。

台中市孔廟說，參加者可獲躍馬迎福袋及祈願卡與智慧筆各1份。圖／台中市政府提供

台中市孔廟今天表示，迎接115年度各項重要考試，4月11日上午9時將在大成殿廣場舉辦「躍馬迎福、筆定金榜」祈福許願活動。圖／台中市政府提供