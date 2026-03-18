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台積電進駐帶動嘉義半導體教育 高中搶設「科技直通車」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台積電在嘉義科學園區興建的先進封裝廠。記者魯永明／攝影
台積電在嘉義科學園區興建的先進封裝廠。記者魯永明／攝影

隨著晶圓龍頭台積電在嘉義科學園區，布局先進封裝廠，產業磁吸效應擴散，不僅帶動供應鏈，也改寫地方教育版圖。面對AI與半導體浪潮，嘉義縣市多所頂尖高中紛紛搶先布局，開設半導體專班與特色課程，讓人才培育向下扎根。

國立嘉義高中率先成立半導體實驗班，今年邁入第3屆，校方在經營半導體產業校友資助下，將在4月成立半導體實驗室，成為嘉義地區首間國立高中設置此類專業實驗場域學校，象徵高中端接軌高科技產業。校方表示，透過與大學學術單位及產業界合作，不僅讓學生提早接觸先進技術，也拓展未來升學與職涯選擇。

另，國立嘉義女中近年也積極與台積電合作，舉辦半導體營隊，並開設AI電機與醫藥科技實驗班，強化跨域能力培養，提升學生競爭力。嘉科園區的嘉科實驗中學，主打半導體科技、AI智慧應用與智慧醫療等特色課程，強調科學、人文與國際視野並重。校舍建設同步推進，第一期工程預計7月完工，全區預計2028年到位，成為區域科技教育重鎮。位於縣治太保市的永慶高中，以AI特色招生為亮點，在課程中納入半導體相關內容，吸引對科技領域有興趣的學生報考。

少子化衝擊，嘉義區高中職招生人數持續下修，今年每班人數將由33人降至32人，但嘉中、嘉女班級數穩定，被稱為「醫師搖籃」的嘉中，近年愈來愈多學生選擇報考電機與科技相關科系，反映國家產業發展與升學趨勢緊密連動。從產業設廠到教育轉型，台積電進駐嘉義帶來影響，已從經濟層面延伸至人才培育體系。透過產學合作與課程創新，高中階段培養半導體專才，不僅為地方注入發展動能，也讓嘉義AI時代競爭版圖占據一席之地，打造產業與教育雙贏。

台積電 半導體 特色課程

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