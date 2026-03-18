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最高規格 北市免費營養午餐 一餐70元起

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北報導
台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，據了解，教育局本周將邀業者開會確認價格及細節，預估將採現階段餐費最高標、統一規格。圖／教育局提供
台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費，據了解，教育局本周將邀業者開會確認價格及細節，預估將採現階段餐費最高標、統一規格。圖／教育局提供

台北市長蔣萬安推動國中小免費營養午餐政策，預計下學年起正式上路，市府擬採取現行公立學校最高標，國小一餐七十元、國中七十五元，由市府直接撥付預算給學校，加上中央相關補助一餐可達八十元。業者表示，要建立明確物調機制，確保品質。

教育局預計四月初公布政策細節，本周也將邀相關單位確認，主秘鍾德馨表示，不少家長會擔心免費政策上路後品質會下降，經過討論，預算會以「最高規格」概念去思考，加上既有三章一Ｑ有機蔬菜及米等每餐約十七元補助都會維持不變，統一由市府補助後也盼廠商規格能提高，包含大塊魚肉出現頻率等。

教育局不鼓勵家長額外加價，以維持政策的公平性與統一性，北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，現在各校餐標可以價差到十元，業者樂見未來價格統一，不過政策上路後要建立明確的物調機制，餐費需適度考慮人事、物價、油電成本變動調升，確保品質永續。

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻提醒，私校一餐高達一百元，未來如何規範，也要充分和各界溝通。鍾德馨回應，私校餐費結構不同，預計採取「定額補助」，不強制要求採公校標案價格。

議員詹為元說，有些學校沒有團膳供餐機制，免費午餐制度不能因各校條件不同出現品質差異；教育局表示，未設校內供餐機制的學校，將視實際條件提供必要協助與輔導。

營養午餐 詹為元 教育局

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