行政工作獎金僅7縣市跟進 教師待遇不如免費午餐
目前已有七個縣市表態將提高行政工作獎金，教師團體指出，相較已有約廿個縣市推動的「免費營養午餐」，願意加碼教師行政獎金的縣市仍屬少數，直言「教師待遇不如免費午餐」，也憂心各縣市加碼不一，未來恐出現教師待遇區域落差。
中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，學校行政人員現行加給與實際負擔不成比例，導致「行政大逃亡」持續發生；他憂心，各地加碼幅度不同，恐形成教師待遇區域落差，甚至影響教師流動。
全教總理事長侯俊良表示，各縣市加碼情況不同，財政較好的縣市可以提高待遇，財政較差的縣市卻難以跟進，未來教師可能因縣市不同而出現待遇差距，甚至在同一縣市內，隸屬教育部的國立學校與市立學校待遇也可能不同，加劇「同工不同酬」。這情況和過去「代理教師全年聘期」問題很像，當時也是財力較好的縣市先做，最後還是得靠中央統一修法解決。
侯俊良認為，解決校園行政荒應由中央統籌訂定一致的制度標準。他呼籲行政院人事行政總處與教育部正視問題，從根本檢討法令，建立公平合理的加給機制。
宜蘭市一名中學教師批評，教育部的行政工作獎金發放標準，本就依學校規模區分大小校，並依職務層級設有不同金額；如今各縣市加碼情況又不一致，基層教師的相對剝奪感只會更強。
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