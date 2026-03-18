聽新聞
0:00 / 0:00

加薪搞成考核 教團批教育部卸責

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

教育部去年底增設行政工作獎金，台北市等七個縣市陸續宣布加碼，教育部卻要求加碼縣市改用公務人員激勵措施辦理，地方為此還得重走法制程序，宕發放時程。教團批評，教育部推卸責任，讓簡單加碼美意，淪為複雜法制爭議。

全教總法務中心執行長林金財指出，地方政府希望為兼任行政的教師提供「每月常態性的實質加薪」，與教育部建議採行的「激勵措施」在實務上完全不同，不僅無法達到每月加薪的目的，還需額外訂定考核機制，增加行政負擔，也難以真正激勵基層士氣。

他直言，教育部轄下國立學校並無加碼計畫，若放行地方加碼，恐造成各縣市兼任行政職待遇不一的情況，因此教育部選擇不作為，要地方政府自行處理。結果導致地方苦等兩、三個月，預算編了卻發不出去，加碼案至今仍卡在中央。

北市教師會組織部主任葉青芪表示，地方加碼行政工作獎金的初衷是為了解決校園「行政荒」，原本是一件好事，政府應考量北市特殊情況，儘快解決制度卡關問題，避免教師待遇議題演變成政治爭議。

北市一名國中學務主任表示，原本樂見市府加碼行政工作獎金，至少對繁重的行政工作有所補償，但因法令適用問題卡關，變成「看得到、領不到」，難免感到失望。

教育部 地方政府 獎金 教師

延伸閱讀

行政教師獎金加碼卡關 高市教育局：先發基本額度、加碼待研議

獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕

監院：教師涉體罰遲未解聘 糾正日新國中與南投縣府

有責無權熬到退休 公校留不住校長

相關新聞

制度卡關 教師行政獎金加碼 中央有意見

為改善校園「行政大逃亡」，教育部去年底增設教師「行政工作獎金」，台北市等七個縣市今年一月起也陸續宣布加碼，並函報教育部核定。但教育部不僅直至近日才函覆，還建議縣市應改依現有公務人員激勵措施辦理，致使地方為此必須另修辦法，加碼案卡關。

加薪搞成考核 教團批教育部卸責

教育部去年底增設行政工作獎金，台北市等七個縣市陸續宣布加碼，教育部卻要求加碼縣市改用公務人員激勵措施辦理，地方為此還得重走法制程序，宕發放時程。教團批評，教育部推卸責任，讓簡單加碼美意，淪為複雜法制爭議。

行政工作獎金僅7縣市跟進 教師待遇不如免費午餐

目前已有七個縣市表態將提高行政工作獎金，教師團體指出，相較已有約廿個縣市推動的「免費營養午餐」，願意加碼教師行政獎金的縣市仍屬少數，直言「教師待遇不如免費午餐」，也憂心各縣市加碼不一，未來恐出現教師待遇區域落差。

「給」予竟不念作「ㄍㄟˇ」 正確讀音曝光引一票人認錯

網友好奇「給予」的正確讀音，發現普遍誤念為「ㄍㄟˇㄩˇ」，實則應為「ㄐㄧˇㄩˇ」。根據教育部的字典，該詞意為「給、提供」，引發網友熱烈討論。

桃園六和高中校長蔡聖賢履新 期以「愛與榜樣」帶領學校再創高峰

桃園市六和高中今（16）日在校內師長見證下，董事會委由董事緒嫻頒代表董事長頒發聘書予新任校長蔡聖賢，交接典禮氣氛莊重溫馨，也為六和開啟新教育篇章。

沐華26周年公益路跑 報名費全數捐助高雄6校

成立26年的沐華國際美容日前高雄夢時代廣場前舉辦第一屆公益路跑，所有報名費全數捐給高雄6所國中小學校，吸引許多民眾以奔跑傳遞善意，盼透過企業力量支持教育與運動發展，為學子成長環境注入更多資源和溫暖力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。