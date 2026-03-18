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制度卡關 教師行政獎金加碼 中央有意見

聯合報／ 記者楊惠琪朱冠諭郭韋綺／連線報導
有七個縣市加碼教師「行政工作獎金」，教育部要求改採公務人員激勵措施辦理，導致卡關，不少教師感到心寒。示意圖，非當事人。記者杜建重／攝影
有七個縣市加碼教師「行政工作獎金」，教育部要求改採公務人員激勵措施辦理，導致卡關，不少教師感到心寒。示意圖，非當事人。記者杜建重／攝影

為改善校園「行政大逃亡」，教育部去年底增設教師「行政工作獎金」，台北市等七個縣市今年一月起也陸續宣布加碼，並函報教育部核定。但教育部不僅直至近日才函覆，還建議縣市應改依現有公務人員激勵措施辦理，致使地方為此必須另修辦法，加碼案卡關。

教育部去年底首度增設教師兼任行政工作的「行政工作獎金」，包括校長、主任與組長，每月可增加一至二千元獎金，且追溯自去年九月一日生效。教育部為此修正「公立學校教師獎金發給辦法」與訂定「公立高級中等以下學校教師兼任行政工作獎勵要點」，建立全國性教師兼任行政工作獎金制度。

隨後，台北市宣布在教育部行政工作獎金基準上再加發一千至三千元；高雄市則提高至原標準的一點五倍。金門縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣及桃園市也相繼宣布加碼。

台北市教育局主秘鍾德馨表示，依「公立學校教師獎金發給辦法」，若要調整獎金數額，須由教育部會商相關機關後報行政院核定。北市今年一月函報教育部，原以為案件已提報行政院審議，未料近日才得知教育部建議改依公務員激勵措施辦理。

鍾德馨說，公務員激勵措施須搭配考核與績效指標，地方要另外再訂定獎勵辦法。且公務員激勵措施屬一次性發放，並非人人有獎。若以這種方式發放每月固定獎金，恐遭審計單位認定為變相調整待遇，且地方政府並無自行調整教師待遇的權限，也有適法性爭議。另外再訂獎勵辦法，也會延宕發放時程。

桃園市教育局表示，目前發放加碼獎金卡關，勢必影響基層教師的信任與士氣。高市教育局表示，已先函知各校，依教育部一月十四日公布的行政獎金數額辦理發放，加碼部分將依教育部建議，比照公務人員激勵措施辦法研擬具體方案。

教育部表示，地方若欲進一步加碼，屬額外措施，建議依現有公務人員激勵措施辦理，雖然「公務人員激勵辦法」以「次」為發放基準，但未限制發放次數與周期，地方政府可依財政狀況規畫常態或分階段發放。昨日已正式函覆台北市政府並通報各縣市，明確建議可採行激勵獎金方式，強調並無卡關或延宕情形。

教師 獎金 教育部

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