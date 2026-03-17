「原來是客」山海學童互訪 金門學童來台圓夢

「原來是客」山海學生文化交流活動今年邁入第10年。金門縣的中正國小學生跨海來台，到麗寶樂園渡假區提前過兒童節圓夢，山區學生前進海線學校製作鹹鴨蛋，體驗不同文化特色。

「原來是客」校際交流活動由民進黨台中市議員王立任發起，讓山區與海線的學生透過交流活動，體驗彼此文化與生活特色。今年邀請金門縣中正國小鼓吹隊跨海參與。

中正國小孩童16日搭機抵台，首站前往麗寶樂園渡假區。校長陳為信表示，離島地區缺乏大型遊樂設施，對金門孩子來說，跨海的校際交流更是圓夢之旅，提前歡度兒童節。初次造訪樂園的孩童興奮討論想挑戰的設施，不少孩子笑說，要把所有遊樂設施都玩過一遍。

麗寶樂園渡假區透過文字稿表示，自2023年起支持「原來是客」校際交流活動，提供樂園體驗與資源協助，讓偏鄉與離島學童有機會接觸不同城市風貌。

山線與離島的孩子走進海線校園，體驗風格不同特色課程。萬豐國小深入建國國小體驗熱血的棒球課程。白冷國小學生在永寧國小製作傳統鹹鴨蛋，東勢國小在鹿峰國小展開創意手作 DIY，而德芙蘭國小則在高美濕地的自然景觀中，進行了一場深刻的生態映像教學。

王立任表示，跨海相遇為孩子推開名為「視野」的門，「文化不是課本上的名詞，而是親身感受後的感動，將帶領孩子走向更寬廣的人生」，最初希望「把孩子帶來海線看看」，逐漸發展成年度交流活動。