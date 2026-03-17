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「給」予竟不念作「ㄍㄟˇ」 正確讀音曝光引一票人認錯
一名女網友好奇，大家是怎麼念「給予」這兩個字的？指出小學時老師教的是「ㄐㄧˇㄩˇ」，但身邊很多人習慣念成「ㄍㄟˇㄩˇ」，讓她相當困惑。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台「Threads」表示，「給予」這兩個字到底該怎麼念才正確？因為國小教「ㄐㄧˇㄩˇ」，但大家都念「ㄍㄟˇㄩˇ」，讓她直言「這算是一種IKEA跟Costco的概念嗎？」
貼文一出後，不少網友都表示「是『ㄐㄧˇㄩˇ』，正在上小五的老師路過，跟學生解釋還要說『ㄐㄧˇ』予就是給的意思」、「我發現唸『ㄐㄧˇㄩˇ』都沒人聽得懂我在講什麼，所以有時候會講『ㄍㄟˇㄩˇ』」、「45歲的我，從以前就一直唸『ㄐㄧˇ』，至於有沒有改過，不清楚」、「我念『ㄍㄟˇ』，但後來發現中國那邊都唸『ㄐㄧˇ』」、「『給予 ㄍㄟˇ ，供給ㄐㄧˇ』，40幾年學得是如此，手機打字自己打打看」、「因為以前標準唸法真的是『ㄍㄟˇㄩˇ』，但後來教育部改了」。
事實上，根據中華民國教育部《重編國語辭典修訂本》說明，「給予」的讀音為「ㄐㄧˇㄩˇ」，意思是「給、提供」，像是「給予關懷」、「老闆知人善任，依據員工的專長，給予合適的工作」。
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