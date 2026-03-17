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「李爺爺柚子園」柚花飄香成學堂 保長國小深耕斗六文旦傳承

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
師生開心在柚樹下合影，並對這堂食農教育課留下深刻印象。記者蔡維斌／攝影
師生開心在柚樹下合影，並對這堂食農教育課留下深刻印象。記者蔡維斌／攝影

三月暖風輕拂，白色的文旦花如雪片般綻放。雲林縣斗六保長國小今天上了一堂三月雪「柚見花香」生態教學體驗活動，由校長張景哲帶領50位師生到學校附近的「李爺爺文旦園」，資深農人李寶清爺爺父子攜手，引導孩子從五感體驗中，深刻認識斗六文旦的產業魅力與在地文化。

這堂食農教育課選在「李爺爺文旦園」進行，由園主李寶清及其子李右任將果園轉化為戶外教室一一解說柚子的成長過程。張景哲指出，食農教育重視與土地連結，透過觀察文旦從開花、授粉到結果的過程，讓學生理解作物生長歷程，學習更務實。

活動並邀請斗六農會文旦產銷班長黃燕萍到場解說，介紹斗六文旦的栽培特色與產業發展。她指出，當地具備適合文旦生長的氣候與土壤條件，加上農民累積的栽培技術，使品質深受市場肯定。

課程設計以五感體驗為主軸，學生透過聞花香、觀察花朵構造與昆蟲授粉，了解生態循環，也進一步認識文旦與地方產業的關聯。校方認為，透過實地參與，有助於學生建立對家鄉農業的認同感。

四年級的葉嘉樺說，今天到柚子園聽了解說才知道，每年中秋節吃的斗六文旦是怎麼種出來的，也明白因果農都像李爺爺那樣用心，才讓斗六文旦的品質成為獨步全台的「狀元文旦」。

四甲的陳雨彤也說，這是一堂很棒的課，讓大家有機會深入了解文旦從開花到結果的整個生長過程，也看到果農的辛苦。

張景哲指出，該校近年積極推動多元食農教育，校內還設有「夢想雞樂園」，養了38隻蛋雞提供給學生觀察與照護，從飼養與收集雞蛋過程，學習生命教育與友善動物，這次透過和在地農友專業資源結合，讓學生從中理解農業價值，培養珍惜土地與關懷環境的態度更具意義。

「李爺爺文旦園」園主李寶清親自為學生講解柚子的成長過程，小朋友覺得新鮮有趣，對家鄉的文旦為何會出名，有了新的認識。記者蔡維斌／攝影
「李爺爺文旦園」園主李寶清親自為學生講解柚子的成長過程，小朋友覺得新鮮有趣，對家鄉的文旦為何會出名，有了新的認識。記者蔡維斌／攝影

李爺爺的兒子李右任也細心為孩講解柚子生長過程。記者蔡維斌／攝影
李爺爺的兒子李右任也細心為孩講解柚子生長過程。記者蔡維斌／攝影

李爺爺的兒子李右任也細心為孩講解柚子生長過程。記者蔡維斌／攝影
李爺爺的兒子李右任也細心為孩講解柚子生長過程。記者蔡維斌／攝影

食農教育 文旦 爺爺

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