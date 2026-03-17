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金門中正國小跨海與台中山海線師生齊聚 文化交流第10年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員王立任主辦的「原來是客」山海文化交流活動，金門中正國小今天跨海參加，與台中山海線共11所學校師生齊聚。圖／中市議員王立任提供
台中市議員王立任主辦的「原來是客」山海文化交流活動，金門中正國小今天跨海參加，與台中山海線共11所學校師生齊聚。圖／中市議員王立任提供

台中市議員王立任主辦的「原來是客」山海文化交流活動，今年是第10年，今天再度邀請金門中正國小跨海參加，與台中山海線共11所學校師生齊聚，透過兩天一夜的參訪、交流與藝文展演，讓學生們在真實互動間學習多元文化，開闊更寬廣視野。

這屆活動由台中市的萬豐、東勢、德芙蘭、白冷國小與遠道而來的金門中正國小，到台中海線各校進行深度交流。

今天校園參訪行程，山線與離島的學生走進海線校園，體驗風格不同的在地特色課程。金門中正國小師生到大甲參加歷史文化巡禮，探索百年慈德宮與日南火車站的建築之美；萬豐國小深入建國國小體驗熱血的棒球課程。

白冷國小在永寧國小親手製作傳統鹹鴨蛋，東勢國小於鹿峰國小展開創意手作DIY，德芙蘭國小在高美濕地的自然景觀中，進行一場深刻的生態映像教學。

今晚7點將在港區藝術中心安排晚會，由清泉國中光影偶戲「羅密歐與茱麗葉」先登場，金門中正國小將吹響氣勢磅礡的鼓吹樂「馬到成功，馬上幸福」。德芙蘭國小以優美的泰雅歌謠進行室內弦樂合唱，萬豐國小帶來的舞蹈表演「花開蝶自來」。白冷國小透過傳統打擊樂與泰雅歌舞演出「泰雅之森 & 泰動人心」，壓軸由東勢國小以國樂合奏「風獅爺傳奇」與金門文化遙相呼應。

王立任表示，這場文化交流促進學生間的情誼，也為山海與各校之間建立長遠的合作連結。他說10年來遇到許多困難，但讓孩子展露笑容的願望始終如一。

台中市議員王立任主辦的「原來是客」山海文化交流活動，金門中正國小今天跨海參加，與台中山海線共11所學校師生齊聚。圖／中市議員王立任提供
台中市議員王立任主辦的「原來是客」山海文化交流活動，金門中正國小今天跨海參加，與台中山海線共11所學校師生齊聚。圖／中市議員王立任提供

台中市議員王立任主辦的「原來是客」山海文化交流活動，金門中正國小今天跨海參加，與台中山海線共11所學校師生齊聚。圖／中市議員王立任提供
台中市議員王立任主辦的「原來是客」山海文化交流活動，金門中正國小今天跨海參加，與台中山海線共11所學校師生齊聚。圖／中市議員王立任提供

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