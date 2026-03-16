桃園六和高中校長蔡聖賢履新 期以「愛與榜樣」帶領學校再創高峰
桃園市六和高中今（16）日在校內師長見證下，董事會委由董事緒嫻頒代表董事長頒發聘書予新任校長蔡聖賢，交接典禮氣氛莊重溫馨，也為六和開啟新教育篇章。
宗緒嫻在致詞時以「賽艇運動」為例表示，一艘賽艇要順利向前，除了划手齊心協力，更需要舵手掌握方向，帶領團隊朝正確航道前進。期許在蔡聖賢領導下，六和能持續凝聚教師與行政團隊力量，帶領學校開創更亮眼的成果。
蔡聖賢的教育與行政歷練豐富。他自高考及格後進入教育體系，一路從科員、督學、科長、專門委員至桃園市政府教育局主任秘書。其間曾擔任大成國中校長四年，成功提升學生表現，深受家長的肯定，並成為總量管制學校。同時也持續進修取得教育學博士學位，更曾榮獲桃園市模範公務人員。
蔡聖贀致詞中引用了德國幼教之父福祿貝爾（Friedrich Fröbel）的名言：「教育無它，唯有愛與榜樣。」他強調，真正的教育不是依靠嚴厲的管教，而是用關懷及以身作則來引導孩子改變。他表示，教育的核心在於思考「如何幫助孩子、給予溫暖」，並期許六和團隊落實「用生命影響生命」的理念，用愛與榜樣來帶領孩子們學習與成長。
蔡聖賢特別感謝董事長宗緒順的信任與託付，以及剛卸任的校長陳淑惠過去的耕耘與無私奉獻，並表示六和高中在董事會以及歷任校長與全體教職員的努力耕耘，已經建立良好的辦學口碑。他指出：「一個人可以走得快，但一群人可以走得遠。」展望未來，他將致力凝聚六和高中行政與教學團隊的共識，帶領大家朝著明確的方向一起往前走，建立更鮮明的學校特色。只要團隊攜手同心，就能讓每位六和學子在校園中受到完善的照顧與高品質的教育。
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。