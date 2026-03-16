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桃園六和高中校長蔡聖賢履新 期以「愛與榜樣」帶領學校再創高峰

聯合報／ 教育事業部
桃園市六和高中今日舉辦新任校長就任典禮，典禮氣氛莊重而溫馨。圖／六和高中提供
桃園市六和高中今日舉辦新任校長就任典禮，典禮氣氛莊重而溫馨。圖／六和高中提供

桃園市六和高中今（16）日在校內師長見證下，董事會委由董事緒嫻頒代表董事長頒發聘書予新任校長蔡聖賢，交接典禮氣氛莊重溫馨，也為六和開啟新教育篇章。

宗緒嫻在致詞時以「賽艇運動」為例表示，一艘賽艇要順利向前，除了划手齊心協力，更需要舵手掌握方向，帶領團隊朝正確航道前進。期許在蔡聖賢領導下，六和能持續凝聚教師與行政團隊力量，帶領學校開創更亮眼的成果。

蔡聖賢的教育與行政歷練豐富。他自高考及格後進入教育體系，一路從科員、督學、科長、專門委員至桃園市政府教育局主任秘書。其間曾擔任大成國中校長四年，成功提升學生表現，深受家長的肯定，並成為總量管制學校。同時也持續進修取得教育學博士學位，更曾榮獲桃園市模範公務人員。

蔡聖贀致詞中引用了德國幼教之父福祿貝爾（Friedrich Fröbel）的名言：「教育無它，唯有愛與榜樣。」他強調，真正的教育不是依靠嚴厲的管教，而是用關懷及以身作則來引導孩子改變。他表示，教育的核心在於思考「如何幫助孩子、給予溫暖」，並期許六和團隊落實「用生命影響生命」的理念，用愛與榜樣來帶領孩子們學習與成長。

蔡聖賢特別感謝董事長宗緒順的信任與託付，以及剛卸任的校長陳淑惠過去的耕耘與無私奉獻，並表示六和高中在董事會以及歷任校長與全體教職員的努力耕耘，已經建立良好的辦學口碑。他指出：「一個人可以走得快，但一群人可以走得遠。」展望未來，他將致力凝聚六和高中行政與教學團隊的共識，帶領大家朝著明確的方向一起往前走，建立更鮮明的學校特色。只要團隊攜手同心，就能讓每位六和學子在校園中受到完善的照顧與高品質的教育。

桃園市六和高中今（16）日舉辦新任校長就任典禮，在校內師長共同見證下，董事宗緒嫻（右）代表董事長頒發校長聘書予新任校長蔡聖賢。圖／六和高中提供
桃園市六和高中今（16）日舉辦新任校長就任典禮，在校內師長共同見證下，董事宗緒嫻（右）代表董事長頒發校長聘書予新任校長蔡聖賢。圖／六和高中提供

蔡聖賢校長表示，未來將致力於凝聚六和高中全體行政與教學團隊的共識，要讓每一位六和學子都能在校園中受到最完善的照顧與最高品質的教育。圖／六和高中提供
蔡聖賢校長表示，未來將致力於凝聚六和高中全體行政與教學團隊的共識，要讓每一位六和學子都能在校園中受到最完善的照顧與最高品質的教育。圖／六和高中提供

宗緒嫻董事期許蔡聖賢校長帶領學校邁向高峰，開創更亮眼的教育成果。圖／六和高中提供
宗緒嫻董事期許蔡聖賢校長帶領學校邁向高峰，開創更亮眼的教育成果。圖／六和高中提供

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