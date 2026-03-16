快訊

鴻海法說會／今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

聽新聞
0:00 / 0:00

沐華26周年公益路跑 報名費全數捐助高雄6校

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
沐華26周年公益路跑，報名費全數捐助高雄6所國中小學校。圖／沐華公司提供
沐華26周年公益路跑，報名費全數捐助高雄6所國中小學校。圖／沐華公司提供

成立26年的沐華國際美容日前高雄夢時代廣場前舉辦第一屆公益路跑，所有報名費全數捐給高雄6所國中小學校，吸引許多民眾以奔跑傳遞善意，盼透過企業力量支持教育與運動發展，為學子成長環境注入更多資源和溫暖力量。

沐華表示，公司成立26年來秉持取之於社會、還之於社會理念，除深耕美容專業服務，也長期投入公益行動，創立26周年特別舉辦公益路跑活動，邀請社會大眾一同參與，用實際行動回饋社會。

此次活動報名費全數捐助桃源區桃源國中、大寮區潮寮國中、美濃區龍肚國中、大社區大社國小、大寮區大寮國小及前鎮區明正國小，期盼協助改善學習環境，讓學生在求學路上感受到更多支持。

公益路跑舉行公益捐贈儀式，高市運發局長侯尊堯、教育局長吳立森及高雄市體育總會榮譽理事長朱文慶到場見證，象徵企業、教育與體育三方攜手合作，共同為下一代努力。

沐華國際美容創辦人洪若萍表示，企業走過26年，感謝會員與社會長期支持，因此希望透過公益活動回饋社會，讓企業的力量成為支持教育與公益的動力。

董事長謝丰益指出，未來將持續舉辦公益路跑，希望從今年第一屆開始，每年凝聚更多善意，讓更多民眾透過運動參與公益，為台灣教育注入長遠力量，只要社會需要溫暖，企業就願意伸出援手，期盼與社會大眾攜手同行，為孩子們打造更好的未來。

沐華26周年公益路跑，報名費全數捐助高雄6所國中小學校。圖／沐華公司提供
沐華26周年公益路跑，報名費全數捐助高雄6所國中小學校。圖／沐華公司提供

路跑 公益 高雄

延伸閱讀

「大大攜手 讓愛永續」桃市長張善政力挺捐血家年華 目標1.5萬袋熱血

富邦攜手萬金石馬拉松為永續而跑 大董蔡明忠二度參賽

淡水里長自掏腰包捐3萬元 支持天生國小棒球隊培育基層選手

相關新聞

國教署花7千多萬補助國中小充實健康中心 完備急救設備

為提升校園緊急救護能力，教育部國民及學前教育署每年補助學校充實健康中心設備，近5年累計補助全國1244所國中小、共7312萬元，協助學校完備健康中心設施，如南投縣麒麟國小購置抽氣式骨折固定組，高雄市鼓岩國小、新北市海山國小添購三合一急救甦醒器，在緊急狀況下能提供更專業的救護支援。

影／校門紅綠燈會唱歌 屏東女中校歌響起 創作者是台灣音樂教育家

國立屏東女中位在屏東市鬧區校門口前的仁愛路車多，學校歷時多年爭取在校門口設紅綠燈，平時閃黃燈，當行人過馬路時，按下按鈕後轉換為綠燈後，出現屏東女中校歌旋律，不少校友聽到後熟悉又驚喜，屏女校歌由首任校長李志傳譜曲，他是台灣重要音樂教育家。

沐華26周年公益路跑 報名費全數捐助高雄6校

成立26年的沐華國際美容日前高雄夢時代廣場前舉辦第一屆公益路跑，所有報名費全數捐給高雄6所國中小學校，吸引許多民眾以奔跑傳遞善意，盼透過企業力量支持教育與運動發展，為學子成長環境注入更多資源和溫暖力量。

睽違6年傳捷報 北門高中全國中等學校足球聯賽摘冠

台南北門高中參加全國中等學校足球聯賽，以4比0擊敗高雄市路竹高中，睽違6年摘下聯賽冠軍，黃正宗、詹子恩更獲得最佳教練、最佳球員殊榮，捷報地方與有榮焉。

「擁夢飛翔20」新書發表 新北6學生逆境成長故事感動人心

新北市教育局今舉辦「擁夢飛翔20」新書發表會，透過6名學生的真實生命故事，記錄他們在家庭變故、身體限制與學習挑戰中，依然選擇堅持與努力的成長歷程。孩子們的故事不僅展現面對逆境的勇氣，也讓外界看見在家人、師長與同儕陪伴下，一步步走出困境、找到自信與方向的過程，傳遞出生命韌性與希望的力量。

位於雲林中心點靠近高鐵 土庫新庄國小將轉型KIST實驗學校

少子化加上人口外流，雲林縣土庫鎮新庄國小僅剩16名學生，為推動學校轉型實驗教育，縣府教育處舉辦公聽會，計畫引進誠致教育基金會KIST教育，獲家長一致肯定。教育處表示，後續將進行轉型公告，一旦獲審核通過，最快可在115學年度正式轉型為雲林第5所公辦民營實驗小學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。