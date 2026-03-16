沐華26周年公益路跑 報名費全數捐助高雄6校

成立26年的沐華國際美容日前高雄夢時代廣場前舉辦第一屆公益路跑，所有報名費全數捐給高雄6所國中小學校，吸引許多民眾以奔跑傳遞善意，盼透過企業力量支持教育與運動發展，為學子成長環境注入更多資源和溫暖力量。

沐華表示，公司成立26年來秉持取之於社會、還之於社會理念，除深耕美容專業服務，也長期投入公益行動，創立26周年特別舉辦公益路跑活動，邀請社會大眾一同參與，用實際行動回饋社會。

此次活動報名費全數捐助桃源區桃源國中、大寮區潮寮國中、美濃區龍肚國中、大社區大社國小、大寮區大寮國小及前鎮區明正國小，期盼協助改善學習環境，讓學生在求學路上感受到更多支持。

公益路跑舉行公益捐贈儀式，高市運發局長侯尊堯、教育局長吳立森及高雄市體育總會榮譽理事長朱文慶到場見證，象徵企業、教育與體育三方攜手合作，共同為下一代努力。

沐華國際美容創辦人洪若萍表示，企業走過26年，感謝會員與社會長期支持，因此希望透過公益活動回饋社會，讓企業的力量成為支持教育與公益的動力。

董事長謝丰益指出，未來將持續舉辦公益路跑，希望從今年第一屆開始，每年凝聚更多善意，讓更多民眾透過運動參與公益，為台灣教育注入長遠力量，只要社會需要溫暖，企業就願意伸出援手，期盼與社會大眾攜手同行，為孩子們打造更好的未來。

沐華26周年公益路跑，報名費全數捐助高雄6所國中小學校。圖／沐華公司提供