聽新聞
0:00 / 0:00

睽違6年傳捷報 北門高中全國中等學校足球聯賽摘冠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門高中參加全國中等學校足球聯賽，以4比0擊敗高雄市路竹高中，睽違6年摘下聯賽冠軍。記者謝進盛／翻攝
台南北門高中參加全國中等學校足球聯賽，以4比0擊敗高雄市路竹高中，睽違6年摘下聯賽冠軍。記者謝進盛／翻攝

台南北門高中參加全國中等學校足球聯賽，以4比0擊敗高雄市路竹高中，睽違6年摘下聯賽冠軍，黃正宗、詹子恩更獲得最佳教練、最佳球員殊榮，捷報地方與有榮焉。

這次高中足球聯賽共有27支勁旅角逐，各隊歷經三輪、五階段激烈競賽後，北門高中一路過關斬將挺進冠軍戰。決賽昨在輔仁大學足球場舉行，決賽對手為高雄市路竹高中，兩隊實力相當，但北門高中在教練團精準戰術部署與球員穩定發揮下，全場攻守節奏掌控得宜，多次成功突破對方防線，最終以4比0勝出，成功笑擁金盃。

另外本次賽會最佳教練為北門高中黃正宗教練、最有價值球員是冠軍戰中，個人獨進2球北門高中詹子恩獲得。

黃正宗表示，睽違6年再次奪得聯賽冠軍，對全體隊職員而言意義重大。

北門高中足球隊自107學年度至今8年間，已累積2次冠軍、4次亞軍及2次季軍的優異成績。雖然過去幾年多次與冠軍擦肩而過，但球隊始終不曾氣餒，多年來持續基層推廣足球，在教練團持續調整戰術與球員刻苦訓練下，終於在本學年度再次站上冠軍寶座。

北門高中校長吳俊憲表示，學校長期支持運動團隊訓練與發展，也感謝教育部體育署近年推動足球發展計畫，在場地設施修繕、專任運動教練人力及高中足球聯賽經費挹注等方面提供協助，使球隊訓練環境更加完善。

台南北門高中參加全國中等學校足球聯賽，以4比0擊敗高雄市路竹高中，睽違6年摘下聯賽冠軍。記者謝進盛／翻攝
台南北門高中參加全國中等學校足球聯賽，以4比0擊敗高雄市路竹高中，睽違6年摘下聯賽冠軍。記者謝進盛／翻攝

台南北門高中參加全國中等學校足球聯賽，以4比0擊敗高雄市路竹高中，睽違6年摘下聯賽冠軍。記者謝進盛／翻攝
台南北門高中參加全國中等學校足球聯賽，以4比0擊敗高雄市路竹高中，睽違6年摘下聯賽冠軍。記者謝進盛／翻攝

足球 教練

延伸閱讀

NBA／未來之星邀請賽下月登場 傳奇球星艾德里奇將來台

瑞士羽球／李芳任、李芳至男雙奪冠 教練：戰術發揮出色

全國中小學師生手球錦標賽 94隊澎湖競技

經典賽／韓國睽違17年重返8強獲4億獎金 奪冠獎勵高達12億

相關新聞

國教署花7千多萬補助國中小充實健康中心 完備急救設備

為提升校園緊急救護能力，教育部國民及學前教育署每年補助學校充實健康中心設備，近5年累計補助全國1244所國中小、共7312萬元，協助學校完備健康中心設施，如南投縣麒麟國小購置抽氣式骨折固定組，高雄市鼓岩國小、新北市海山國小添購三合一急救甦醒器，在緊急狀況下能提供更專業的救護支援。

影／校門紅綠燈會唱歌 屏東女中校歌響起 創作者是台灣音樂教育家

國立屏東女中位在屏東市鬧區校門口前的仁愛路車多，學校歷時多年爭取在校門口設紅綠燈，平時閃黃燈，當行人過馬路時，按下按鈕後轉換為綠燈後，出現屏東女中校歌旋律，不少校友聽到後熟悉又驚喜，屏女校歌由首任校長李志傳譜曲，他是台灣重要音樂教育家。

睽違6年傳捷報 北門高中全國中等學校足球聯賽摘冠

台南北門高中參加全國中等學校足球聯賽，以4比0擊敗高雄市路竹高中，睽違6年摘下聯賽冠軍，黃正宗、詹子恩更獲得最佳教練、最佳球員殊榮，捷報地方與有榮焉。

「擁夢飛翔20」新書發表 新北6學生逆境成長故事感動人心

新北市教育局今舉辦「擁夢飛翔20」新書發表會，透過6名學生的真實生命故事，記錄他們在家庭變故、身體限制與學習挑戰中，依然選擇堅持與努力的成長歷程。孩子們的故事不僅展現面對逆境的勇氣，也讓外界看見在家人、師長與同儕陪伴下，一步步走出困境、找到自信與方向的過程，傳遞出生命韌性與希望的力量。

位於雲林中心點靠近高鐵 土庫新庄國小將轉型KIST實驗學校

少子化加上人口外流，雲林縣土庫鎮新庄國小僅剩16名學生，為推動學校轉型實驗教育，縣府教育處舉辦公聽會，計畫引進誠致教育基金會KIST教育，獲家長一致肯定。教育處表示，後續將進行轉型公告，一旦獲審核通過，最快可在115學年度正式轉型為雲林第5所公辦民營實驗小學。

北市國中小圖書更新換系統 借還書一度停擺

北市教育局年初通令公立國中小更換圖書館等資訊系統，原估一周完成，傳因撤換廠商一開始拒交接，導致新系統遲未上線，許多學校無法借還書，要還的書堆積如山，小校改手抄資料借書，校方急跳腳；教育局回應，目前系統已恢復並開放使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。