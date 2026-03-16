睽違6年傳捷報 北門高中全國中等學校足球聯賽摘冠
台南北門高中參加全國中等學校足球聯賽，以4比0擊敗高雄市路竹高中，睽違6年摘下聯賽冠軍，黃正宗、詹子恩更獲得最佳教練、最佳球員殊榮，捷報地方與有榮焉。
這次高中足球聯賽共有27支勁旅角逐，各隊歷經三輪、五階段激烈競賽後，北門高中一路過關斬將挺進冠軍戰。決賽昨在輔仁大學足球場舉行，決賽對手為高雄市路竹高中，兩隊實力相當，但北門高中在教練團精準戰術部署與球員穩定發揮下，全場攻守節奏掌控得宜，多次成功突破對方防線，最終以4比0勝出，成功笑擁金盃。
另外本次賽會最佳教練為北門高中黃正宗教練、最有價值球員是冠軍戰中，個人獨進2球北門高中詹子恩獲得。
黃正宗表示，睽違6年再次奪得聯賽冠軍，對全體隊職員而言意義重大。
北門高中足球隊自107學年度至今8年間，已累積2次冠軍、4次亞軍及2次季軍的優異成績。雖然過去幾年多次與冠軍擦肩而過，但球隊始終不曾氣餒，多年來持續基層推廣足球，在教練團持續調整戰術與球員刻苦訓練下，終於在本學年度再次站上冠軍寶座。
北門高中校長吳俊憲表示，學校長期支持運動團隊訓練與發展，也感謝教育部體育署近年推動足球發展計畫，在場地設施修繕、專任運動教練人力及高中足球聯賽經費挹注等方面提供協助，使球隊訓練環境更加完善。
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