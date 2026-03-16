過去狹小藏書室書堆如山 彰化六校圖書館閱讀空間升級啟用

彰化縣國中小圖書館硬體設施落差大，過去多以藏書為主，如今則強調閱讀環境營造。縣府持續挹注經費整建校園圖書館，今天在陝西國小舉行「書福悅讀」六校聯合啟用典禮，校方指出，過去圖書館僅一間教室，書籍堆疊不便，現在兩間教室打通，座位足夠整班學生進入，方便孩子養成閱讀習慣。

彰化縣長王惠美表示，本次整建陝西國小、永興國小、北斗國小、信義國中小、彰德國中及明倫國中等6校，各挹注200萬元，共計1200萬元，協助學校依特色打造兼具美感與功能的閱讀空間。自2019年至今，縣府已投入超過6550萬元，協助全縣33所學校翻轉圖書館，為學子打造知識堡壘。

此次整建以孩子需求為起點，導入空間美學概念。陝西國小打造「水岸書苑」營造寧靜閱讀環境；永興國小設置親子繪本館「薈芳軒」強化幼小銜接；北斗國小「B.D Library」結合現代美學；信義國中小「芽潤館」與「花盈館」象徵陪伴孩子成長；彰德國中「香山森林」融入八卦山意象；明倫國中「明倫森圖館」結合美術班學生創作，讓色彩與創意在館內交會。

陝西國小校長吳世宏表示，良好閱讀環境是培養閱讀習慣的重要誘因。過去圖書館空間狹小，書籍難以取用；現規劃完善書櫃與座位，一年級學生也能輕鬆拿書，整班學生可同時進入使用。

王惠美指出，縣府除提升硬體空間，也強化軟體資源，已設置32座「愛的書庫」、3座「數位書庫」、42座「英文書庫」。永興國小成立首座「理財愛的書庫」，近期家長會長捐贈50萬元，福興國中也將設置理財書庫，引導學生從小養成理財觀念。

彰化縣府整建陝西國小圖書館，彰化縣長王惠美今天到場與學童一同閱讀。記者林敬家／攝影