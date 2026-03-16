「擁夢飛翔20」新書發表 新北6學生逆境成長故事感動人心

新北市教育局今舉辦「擁夢飛翔20」新書發表會，透過6名學生的真實生命故事，記錄他們在家庭變故、身體限制與學習挑戰中，依然選擇堅持與努力的成長歷程。孩子們的故事不僅展現面對逆境的勇氣，也讓外界看見在家人、師長與同儕陪伴下，一步步走出困境、找到自信與方向的過程，傳遞出生命韌性與希望的力量。

書中6名學生以不同方式詮釋「不放棄」。蘆洲國中學生林妍希從小與弟弟由父親扶養，母親過世後與祖父母同住。她放學回家後會主動幫忙整理家務，也會協助照顧弟弟課業。爺爺住院期間，她更常外出買晚餐，或簡單下水餃、煮麵分擔家務。

林妍希說，雖然出生在弱勢家庭，但她始終相信「堅持與努力最重要」，只要努力，就沒有克服不了的困難。她也坦言，能一直保持樂觀，是因為身邊的人始終支持著她，「老師、同學和家人都一直鼓勵我，就算遇到挫折，也會告訴我沒關係，再重新來過就好。」

溪崑國中學生陳芝甯則用音樂回應生命的挑戰。她回憶，小時候學習小提琴時，常因背譜與節奏掌握不易而感到挫折，加上視力狀況不佳，看樂譜相當吃力，練習過程中甚至一度落淚。但在母親與老師不斷鼓勵下，她逐漸熟悉樂器、培養音感，也慢慢在音樂中找到自信。如今，小提琴不僅是她的興趣，更成為她面對生活挑戰時最堅定的力量。

康橋高中學生方宗涵則面對聽力逐漸退化的限制。他表示，日常與同儕聊天時，有時會因聽不清楚而感到困難，也因此更喜歡安靜的環境，並投入畫畫與書寫等藝術創作，讓自己能在沉靜中專注與表達。他也跟著學校參與登山等戶外活動。有一次登山時助聽器突然沒電，讓行程變得更加困難，但在同學們一路加油打氣下，他仍鼓勵自己繼續往前，最終完成旅程。他說，這些挑戰不僅讓自己更勇敢，也讓他更認識台灣土地的美好。

其他學生同樣在不同領域展現生命的光芒。國光國小學生吳宥箴先天聽力受限，雙耳配戴人工電子耳，但仍在學業、繪畫與體育方面表現亮眼；福營國中學生方皇繹為高功能自閉症學生，在數學領域展現天賦，證明每個人都有屬於自己的強項；林口國中學生林璟埕則面對罕見疾病帶來的行動挑戰，仍在游泳與馬術等活動中一次次突破自我，用行動詮釋勇氣與堅持。

活動中也邀請「擁夢飛翔」系列的學長回到現場分享自身經驗。6年前曾入選書中的陳致澔表示，能夠站上這個舞台的孩子，其實在成長過程中都已經歷許多同齡人未曾面對的挑戰，甚至是許多大人才會遇到的人生課題，因此在人生歷練上往往更加成熟。他鼓勵學弟妹，即使面對困境，也不要放棄追逐夢想，每個人都能透過努力找到屬於自己的人生方向，勇敢走出自己的路。

教育局長張明文表示，「擁夢飛翔20」不只是一本文字紀錄，更是一堂最真實的生命教育課。每個孩子都有不同的起點與挑戰，但只要有人願意陪伴、願意接住，就能在一次次跨越中找到方向、建立自信。教育局將持續以品德教育與適性發展為核心，推動生命教育與特殊教育，結合輔導支持與多元展能舞台，讓每個孩子都能在支持中成長，在挑戰中前行。

教育局也指出，希望透過這些真實故事，讓生命教育不僅停留在課堂，而是透過閱讀與分享持續傳遞，讓更多人看見孩子們的努力與勇氣，也讓更多學生在故事中找到力量，勇敢迎向未來。

新北市教育局長張明文（左）致贈獎狀予康橋高中方宗涵。記者張策／攝影

新北市教育局長張明文（左）致贈獎狀予溪崑國中陳芝甯。記者張策／攝影

新北市教育局長張明文（左）致贈感謝狀予系列學長陳致澔。記者張策／攝影

新北市教育局長張明文（左）致贈獎狀予蘆洲國中林妍希。記者張策／攝影

新北市教育局長張明文（左）致贈獎狀予福營國中方皇繹，由家人代領。記者張策／攝影

會後進行大合影。記者張策／攝影

新北市教育局長張明文（左）致贈獎狀予國光國小吳宥箴。記者張策／攝影

新北市教育局長張明文（左）致贈獎狀予林口國中林璟埕。記者張策／攝影