位於雲林中心點靠近高鐵 土庫新庄國小將轉型KIST實驗學校

少子化加上人口外流，雲林縣土庫鎮新庄國小僅剩16名學生，為推動學校轉型實驗教育，縣府教育處舉辦公聽會，計畫引進誠致教育基金會KIST教育，獲家長一致肯定。教育處表示，後續將進行轉型公告，一旦獲審核通過，最快可在115學年度正式轉型為雲林第5所公辦民營實驗小學。

教育處長邱孝文指出，雲林目前有12所實驗學校，其中蔦松藝術高中、拯民國小、樟湖生態國中小及宜梧國中為公辦民營實驗學校。新庄國小因少子化僅剩16名學生、16名教職員，因校址地點位於雲林縣的中心點，很適合作為實驗教育據點，轉型後可成為「社區型實驗教育示範學校」，做為偏鄉小校轉型的參考案例。

教育處日前在當地社區舉辦轉型公聽會，民代及家長均出席關切，經雙向溝通後，取得一致共識，其於學校長遠發展，家長均同意推動設立實驗學校，教育處說，轉型後學費也還是比照公立學校收費辦理，現有的學生受教權也不受影響。

誠致教育基金會執行長吳明柱表示，新庄國小位處偏鄉，過去教育資源比較有限，不過該校靠近高鐵特定區、中科虎尾園區，加上又位在雲林的中心位置，週邊交通方便，頗具有地理位置優勢，為讓學生未來更具競爭力及前瞻性，教學重點會朝向品格力發展、學習力提升，同時也會對教師教學資源加強培訓，建立師生多元學習教學空間。

吳明柱感謝縣府肯定基金會投入教育至雲林，如成功轉型引進KIST教育，將是基金會經營的全國第14所公辦民營實驗學校，也是基金會在雲林經營的第4所學校。

教育處說，公聽會後將公告受理申請學校經營計畫書，邀請專家學者進行審核一旦完成相關程序後將簽約，預計於115學年度可轉型為公辦民營實驗學校。

土庫新庄國小受少子化，學生數遞減，教育處計畫引進KIST教育轉型為實驗學校，期發展成為偏鄉教育轉型示範據點。記者蔡維斌／攝影