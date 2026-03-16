有責無權熬到退休 公校留不住校長

私校招生熱絡，不少學校頻頻向公校校長招手。一名從北市公校轉任私校的校長直言，轉任私校的原因不僅是薪資待遇，更在於長年身處公校行政體系，感受到「有責無權」的困境，許多教育理想難以落實。

在「行政大逃亡」與「師資荒」夾擊下，校園辦學環境日益艱困，教育現場也面臨「校長荒」隱憂，各縣市中小學校長提前退休情況增加。台北市近三年來共有卅四名校長退休，全部都是非屆齡退休；新北市近三年則有四十八名校長退休，其中卅二人為提前退休，平均退休年齡約六十歲。

一名從北市公立明星高中轉任私校的校長表示，公立學校運作依循教育局與教育部政策，也常受到議會、民意代表等外部力量影響；私校則多由董事會決策，組織運作相對集中。此外。公立學校若要推動新課程或發展特色，均需提前編列年度預算，今年要做的事情，往往去年就先編好預算。但教育環境變化快速，相較之下，私校若發現新的教育需求或發展方向，董事會可即時投入資源。

至於私校延攬名校校長，他坦言確實存在「光環效應」，但對私校來說，單純名氣高並不夠，校長能否帶領學校發展特色、提升招生吸引力，才是關鍵。

另一名從北市公校轉任新北知名私校的校長直言，吸引公校校長轉往私校的，是長年在公校行政體系中感受到「有責無權」困境。公校校長與資深教師薪資差距不大，只多了一筆主管加給，卻要承擔行政責任與決策風險，很多校長只要熬到可以退休就退休。

全國校長協會理事長陳清義表示，公校校長除了推動校務與教學發展，還須處理各類校園爭議與家長申訴，「幾乎天天都在辦案」，行政壓力沉重。若制度與環境未改善，公校人才流失恐形成惡性循環，長期將衝擊公立教育體系的穩定發展。

台北市教育局主秘鍾德馨表示，私校延攬公校校長屬市場機制，教育局尊重校長個人生涯規畫，但私校薪資條件確實較為優渥，為提升留任誘因，北市教育局去年推出校長久任獎金方案，針對服務滿四年至廿四年者頒發紀念章與獎金。

此外，教育部去年底公布教師調薪方案，北市今年一月也宣布加碼，校長、主任與組長每月再加發一千至二千元，並追溯自去年九月起計算。