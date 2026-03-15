北市國高中借閱人次雪崩式下滑 師曝AI「予取予求」讓學生閱讀退化

各校圖書館都備有大量藏書，然而學生運用圖書館比例卻有下降趨勢，北市教育局統計，國高中112學年借閱人次均未超過20萬人次，與國小154.2萬人次差距極大，校長、老師指出，除學習壓力大外，AI時代來臨讓學生探索問題更加方便，但也不太願意一次性閱讀大量文字，長遠恐影響考試、閱讀能力等。

教育局統計，國小112學年度借閱冊次雖達303.7萬冊次、借閱人次154.2萬人次，但到了中學及高中階段則雪崩下跌，112學年度國中圖書借閱冊次為27.1萬冊次、借閱人次17.3萬人次；高級中等學校112學年度借閱冊次約24.7萬冊次、借閱人次約13.4萬人。

除了依照學制學生進入國高中後，隨年級增長面臨日益沈重的學業壓力及升學考試需求，導致課餘閱讀時間被壓縮外，也有校長觀察發現，3C產品的興盛，也讓學生不太願意閱讀大量文字，有問題只要上網搜尋就能找到答案，圖書館功能大概也只剩下自習，學生不太會到藏書區找資料。

有老師也指出，AI工具越來越方便，學生甚至不用上網搜尋，只要將題目丟進AI軟體就能給出答案，雖很方便但這樣「予取予求」，對於學生思考能力、閱讀能力有影響，甚至考試時學生作答時間也會變慢，對於長遠來說並非好事，認為校園端還是應與市府合作，培養學生閱讀能力，避免因AI而退會。

教育局表示，近三年各校購書預算總額逐年提升，將持續督導未達標學校編足經費，並每年補助600萬餘元採購線上資料庫，提供師生檢索、下載及線上閱讀，以因應中學生數位學習需求，113學年起也補助約130萬元辦理讀報教育，透過報紙等即時素材縮小學習差距，並推動「世界書香日」線上活動，激發學生自主學習興趣。

教育局說，中學端將透過「學生閱讀知識王競賽」引導學生提問、統整與應用文本，培養批判思考能力。此外，辦理「以書映光」徵件活動，鼓勵學生從大量閱讀提升至深層思考，深化閱讀理解。