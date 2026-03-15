快訊

飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

經典賽／無緣4強寫「邁阿密的悲劇」 日本教頭：各國實力都變強了

首爾膠囊旅館大火釀10傷！50多歲日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

北市國高中借閱人次雪崩式下滑 師曝AI「予取予求」讓學生閱讀退化

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
國高中圖書館借閱人次，相比國小雪崩式下滑，老師曝AI時代來臨狀況恐更加嚴重。示意圖。報系資料照
國高中圖書館借閱人次，相比國小雪崩式下滑，老師曝AI時代來臨狀況恐更加嚴重。示意圖。報系資料照

各校圖書館都備有大量藏書，然而學生運用圖書館比例卻有下降趨勢，北市教育局統計，國高中112學年借閱人次均未超過20萬人次，與國小154.2萬人次差距極大，校長、老師指出，除學習壓力大外，AI時代來臨讓學生探索問題更加方便，但也不太願意一次性閱讀大量文字，長遠恐影響考試、閱讀能力等。

教育局統計，國小112學年度借閱冊次雖達303.7萬冊次、借閱人次154.2萬人次，但到了中學及高中階段則雪崩下跌，112學年度國中圖書借閱冊次為27.1萬冊次、借閱人次17.3萬人次；高級中等學校112學年度借閱冊次約24.7萬冊次、借閱人次約13.4萬人。

除了依照學制學生進入國高中後，隨年級增長面臨日益沈重的學業壓力及升學考試需求，導致課餘閱讀時間被壓縮外，也有校長觀察發現，3C產品的興盛，也讓學生不太願意閱讀大量文字，有問題只要上網搜尋就能找到答案，圖書館功能大概也只剩下自習，學生不太會到藏書區找資料。

有老師也指出，AI工具越來越方便，學生甚至不用上網搜尋，只要將題目丟進AI軟體就能給出答案，雖很方便但這樣「予取予求」，對於學生思考能力、閱讀能力有影響，甚至考試時學生作答時間也會變慢，對於長遠來說並非好事，認為校園端還是應與市府合作，培養學生閱讀能力，避免因AI而退會。

教育局表示，近三年各校購書預算總額逐年提升，將持續督導未達標學校編足經費，並每年補助600萬餘元採購線上資料庫，提供師生檢索、下載及線上閱讀，以因應中學生數位學習需求，113學年起也補助約130萬元辦理讀報教育，透過報紙等即時素材縮小學習差距，並推動「世界書香日」線上活動，激發學生自主學習興趣。

教育局說，中學端將透過「學生閱讀知識王競賽」引導學生提問、統整與應用文本，培養批判思考能力。此外，辦理「以書映光」徵件活動，鼓勵學生從大量閱讀提升至深層思考，深化閱讀理解。

數位學習 圖書館 教育局

延伸閱讀

獨／借不到書…北市國中小年初換校務系統狀況不斷 教育局曝原因

東岸絕美 臺東縣立圖書館全館試營運 公共藝術《織知》同步亮相

強化科學教育量能 國教署挹注逾2千萬補助59校

教育部挹注1.51億元 補助271高中推雙語生活化

相關新聞

北市國高中借閱人次雪崩式下滑 師曝AI「予取予求」讓學生閱讀退化

各校圖書館都備有大量藏書，然而學生運用圖書館比例卻有下降趨勢，北市教育局統計，國高中112學年借閱人次均未超過20萬人次，與國小154.2萬人次差距極大，校長、老師指出，除學習壓力大外，AI時代來臨讓學生探索問題更加方便，但也不太願意一次性閱讀大量文字，長遠恐影響考試、閱讀能力等。

國教署花7千多萬補助國中小充實健康中心 完備急救設備

為提升校園緊急救護能力，教育部國民及學前教育署每年補助學校充實健康中心設備，近5年累計補助全國1244所國中小、共7312萬元，協助學校完備健康中心設施，如南投縣麒麟國小購置抽氣式骨折固定組，高雄市鼓岩國小、新北市海山國小添購三合一急救甦醒器，在緊急狀況下能提供更專業的救護支援。

獨／借不到書…北市國中小年初換校務系統狀況不斷 教育局曝原因

E化時代來臨，校園不少資料都從紙本轉為電子化，北市教育局年初通令公立國中小更換圖書館等資訊系統，原估一周完成但上線後狀況不斷，甚至開學快一個月無法在校內圖書館使用系統借還書，只能請志工手抄。教育局表示，系統涵蓋功能項目眾多資料量龐大，需費時梳理，圖書系統上周已開放，若有問題也有專人給予及時協助。

竹北實中招生說明會湧人潮 「一生一課表」學習模式引關注

新竹縣首座公辦公營實驗高中「竹北實中（U-School）」籌備處，近日連續舉辦2場辦學暨招生說明會，師生參與踴躍。新竹縣長楊文科表示，因應竹縣人口成長，縣府力推「高中五大方案」，竹北實中將肩負未來教育模式的重大使命，協助國九學生準備備審資料，展現教育創新成果。

影／校門紅綠燈會唱歌 屏東女中校歌響起 創作者是台灣音樂教育家

國立屏東女中位在屏東市鬧區校門口前的仁愛路車多，學校歷時多年爭取在校門口設紅綠燈，平時閃黃燈，當行人過馬路時，按下按鈕後轉換為綠燈後，出現屏東女中校歌旋律，不少校友聽到後熟悉又驚喜，屏女校歌由首任校長李志傳譜曲，他是台灣重要音樂教育家。

勵精圖治一年突破撞牆期 彰化芳苑國中全國自選舞龍奪冠

114學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽，彰化縣芳苑國中競技舞龍隊、舞獅隊獲四項第一名，今獲縣政府表揚為縣爭光；「去年的我們，其實跌得很重。」芳苑國中在臉書學校官網PO文，經過一年勵精圖治，終於重獲獎項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。