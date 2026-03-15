國教署花7千多萬補助國中小充實健康中心 完備急救設備

為提升校園緊急救護能力，教育部國民及學前教育署每年補助學校充實健康中心設備，近5年累計補助全國1244所國中小、共7312萬元，協助學校完備健康中心設施，如南投縣麒麟國小購置抽氣式骨折固定組，高雄市鼓岩國小、新北市海山國小添購三合一急救甦醒器，在緊急狀況下能提供更專業的救護支援。

國教署每年依「補助國民中小學充實健康中心設備要點」，以偏鄉學校優先，補助學校更新學生健康資訊管理設備，添購保健與傷病處理之急救相關器材及健康檢查常用設備。

例如麒麟國小購置抽氣式骨折固定組，於緊急情況下可迅速固定受傷肢體，避免搬運過程造成二次傷害。該設備操作簡便且輕便易攜帶，教師及護理人員可快速處置，並適用於戶外教學或大型活動現場，有助提升校外活動安全防護。此外，學校亦添購背脊板及頭部固定器，於疑似脊椎損傷時提供標準化處置流程，加速安全後送，確保傷患獲得妥適照護。

鼓岩國小則購置新型三合一急救甦醒器，作為提升急救效率的重要設備，有助縮短急救處置時間，在突發狀況下能為患者爭取寶貴救援時機；另配置攜帶式氧氣組，可即時提供氧氣支援，迅速因應窒息或低氧等緊急情況，降低患者風險，特別適用於校內緊急救護需求。

海山國小亦添購三合一急救甦醒器，該器材具備急救甦醒、抽吸與氧氣供應功能，可安全且有效率地協助需要急救之患者。學校表示，此設備可協助護理人員於特殊疾病學生緊急傷病處置時，提供更即時且專業的救護支援。