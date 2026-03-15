快訊

更健康的關鍵在搭配 營養師推薦No1.的燕麥種類及最佳吃法

經典賽／伊藤大海遭重擊！委內瑞拉6局上轟逆轉3分彈 7：5領先日本

校長挖角／私校辦學彈性誘人 公校校長熬到退休就轉任

聽新聞
0:00 / 0:00

國教署花7千多萬補助國中小充實健康中心 完備急救設備

聯合報／ 記者李芯／即時報導
學校接受國教署補助，購置背脊板及頭部固定器。圖／教育部提供
學校接受國教署補助，購置背脊板及頭部固定器。圖／教育部提供

為提升校園緊急救護能力，教育部國民及學前教育署每年補助學校充實健康中心設備，近5年累計補助全國1244所國中小、共7312萬元，協助學校完備健康中心設施，如南投縣麒麟國小購置抽氣式骨折固定組，高雄市鼓岩國小、新北市海山國小添購三合一急救甦醒器，在緊急狀況下能提供更專業的救護支援。

國教署每年依「補助國民中小學充實健康中心設備要點」，以偏鄉學校優先，補助學校更新學生健康資訊管理設備，添購保健與傷病處理之急救相關器材及健康檢查常用設備。

例如麒麟國小購置抽氣式骨折固定組，於緊急情況下可迅速固定受傷肢體，避免搬運過程造成二次傷害。該設備操作簡便且輕便易攜帶，教師及護理人員可快速處置，並適用於戶外教學或大型活動現場，有助提升校外活動安全防護。此外，學校亦添購背脊板及頭部固定器，於疑似脊椎損傷時提供標準化處置流程，加速安全後送，確保傷患獲得妥適照護。

鼓岩國小則購置新型三合一急救甦醒器，作為提升急救效率的重要設備，有助縮短急救處置時間，在突發狀況下能為患者爭取寶貴救援時機；另配置攜帶式氧氣組，可即時提供氧氣支援，迅速因應窒息或低氧等緊急情況，降低患者風險，特別適用於校內緊急救護需求。

海山國小亦添購三合一急救甦醒器，該器材具備急救甦醒、抽吸與氧氣供應功能，可安全且有效率地協助需要急救之患者。學校表示，此設備可協助護理人員於特殊疾病學生緊急傷病處置時，提供更即時且專業的救護支援。

緊急狀況 健康檢查 國教署

延伸閱讀

校園救護升級 三合一急救甦醒器到位

清明節將屆 北市消防導入無人機巡查防墓區火警

變「暖」了…國教署補助4.4億元 助公幼改善教學環境

家長、學生最在意餐食品質 新北教局長了解北大國小供餐流程

相關新聞

國教署花7千多萬補助國中小充實健康中心 完備急救設備

為提升校園緊急救護能力，教育部國民及學前教育署每年補助學校充實健康中心設備，近5年累計補助全國1244所國中小、共7312萬元，協助學校完備健康中心設施，如南投縣麒麟國小購置抽氣式骨折固定組，高雄市鼓岩國小、新北市海山國小添購三合一急救甦醒器，在緊急狀況下能提供更專業的救護支援。

獨／借不到書…北市國中小年初換校務系統狀況不斷 教育局曝原因

E化時代來臨，校園不少資料都從紙本轉為電子化，北市教育局年初通令公立國中小更換圖書館等資訊系統，原估一周完成但上線後狀況不斷，甚至開學快一個月無法在校內圖書館使用系統借還書，只能請志工手抄。教育局表示，系統涵蓋功能項目眾多資料量龐大，需費時梳理，圖書系統上周已開放，若有問題也有專人給予及時協助。

竹北實中招生說明會湧人潮 「一生一課表」學習模式引關注

新竹縣首座公辦公營實驗高中「竹北實中（U-School）」籌備處，近日連續舉辦2場辦學暨招生說明會，師生參與踴躍。新竹縣長楊文科表示，因應竹縣人口成長，縣府力推「高中五大方案」，竹北實中將肩負未來教育模式的重大使命，協助國九學生準備備審資料，展現教育創新成果。

影／校門紅綠燈會唱歌 屏東女中校歌響起 創作者是台灣音樂教育家

國立屏東女中位在屏東市鬧區校門口前的仁愛路車多，學校歷時多年爭取在校門口設紅綠燈，平時閃黃燈，當行人過馬路時，按下按鈕後轉換為綠燈後，出現屏東女中校歌旋律，不少校友聽到後熟悉又驚喜，屏女校歌由首任校長李志傳譜曲，他是台灣重要音樂教育家。

勵精圖治一年突破撞牆期 彰化芳苑國中全國自選舞龍奪冠

114學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽，彰化縣芳苑國中競技舞龍隊、舞獅隊獲四項第一名，今獲縣政府表揚為縣爭光；「去年的我們，其實跌得很重。」芳苑國中在臉書學校官網PO文，經過一年勵精圖治，終於重獲獎項。

家長、學生最在意餐食品質 新北教局長了解北大國小供餐流程

校園午餐是學生每日重要的營養來源，新北市教育局長張明文今前往北大國小實地了解校園供餐流程，從食材驗收、烹調製備到供餐配送逐一關心。教育局表示，新北市持續透過制度管理、設備升級及智慧監控等多元機制精進校園午餐品質，讓學生在校園中享用到健康、均衡且安心的餐食。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。