快訊

00918、00919、0056怎麼挑？填息力是關鍵…看總報酬率表現最直接

經典賽／佐藤輝明追平安+森下翔太3分砲 日本隊5：2領先

力挺卓榮泰包機赴日 陳水扁：私人外交、迷航外交都是為台灣拚外交

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／借不到書…北市國中小年初換校務系統狀況不斷 教育局曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
E化時代來臨，校園不少資料都從紙本轉為電子化，但北市國中小校園卻傳出因廠商更換，導致校務行政系統狀況不斷，甚至學生開學快一個月仍無法在校內圖書館使用系統借還書，只能請志工協助手抄。圖／讀者提供
E化時代來臨，校園不少資料都從紙本轉為電子化，但北市國中小校園卻傳出因廠商更換，導致校務行政系統狀況不斷，甚至學生開學快一個月仍無法在校內圖書館使用系統借還書，只能請志工協助手抄。圖／讀者提供

E化時代來臨，校園不少資料都從紙本轉為電子化，北市教育局年初通令公立國中小更換圖書館等資訊系統，原估一周完成但上線後狀況不斷，甚至開學快一個月無法在校內圖書館使用系統借還書，只能請志工手抄。教育局表示，系統涵蓋功能項目眾多資料量龐大，需費時梳理，圖書系統上周已開放，若有問題也有專人給予及時協助。

據了解，國小校務行政系統今年度轉換維運廠商並建置新系統，不過由於資料龐大，原本預估一周內可以轉換完成，至今尚未到位，有家長爆料指出，下學期開學至今北市部分學校國中因圖書系統未到位，學生無法借還書籍，有些學校要還的書在館內堆積如山，學生數量較多學校小孩不能借新書，少一點的則是館員手寫借書者資料。

一名校長指出，不僅圖書資料有問題，由於校務行政系統包含學生資料、出缺勤統計、成績等問題，涉及業務量眾多，有很多老師反應使用上不太順手，部分資料就先採手寫紀錄，圖書館借閱也請志工將學生資料先寫下來，待系統上線後再做資料補登，也感嘆網路時代來臨，「以後系統癱瘓可能沒辦法上學。」

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小陳清義說，圖書管理功能上禮拜已經開放學校使用，雖然功能沒有像舊系統那麼完整，目前還是可以因應學校行政作業，能理解系統更新目的是為了保護親師生的資訊安全，才會轉換系統，大家習慣了e化作業，過渡期回歸紙本難免也會不習慣，呼籲教育盡快處理，降低影響學校校務運作的不便。

教育局表示，國小校務行政系統因今年度原系統維護廠商未繼續承攬，轉換廠商並建置新系統，1月即召開全市國小說明會辦理教育訓練，向各校說明轉換相關配合事項及各項工作期程，系統轉換期間倘尚有功能未能使用，都已請學校暫由紙本作業替代，皆不影響學生就學權益。

教育局說，因校務行政系統涵蓋功能項目眾多，所涉歷年資料量龐大，需費時清洗梳理，已陸續完成資料轉換作業，圖書管理功能現已開放學校使用，若校方使用上有疑慮系統廠商設有客服專線及通訊社群協助學校排除疑難，本局亦有相關即時通訊社群，若涉及系統功能調整建議。

部分學校自己先使用表格整理，讓學生借還書不受影響。圖／讀者提供
部分學校自己先使用表格整理，讓學生借還書不受影響。圖／讀者提供

圖書館 教育局

延伸閱讀

同窗反目 填志願考驗人性

繁星亂象 高中撕榜出包 險引骨牌效應

家長、學生最在意餐食品質 新北教局長了解北大國小供餐流程

考完學測收不了心？家長崩潰「教室變賭場」孩學會打麻將：高三下這麼扯嗎

相關新聞

獨／借不到書…北市國中小年初換校務系統狀況不斷 教育局曝原因

E化時代來臨，校園不少資料都從紙本轉為電子化，北市教育局年初通令公立國中小更換圖書館等資訊系統，原估一周完成但上線後狀況不斷，甚至開學快一個月無法在校內圖書館使用系統借還書，只能請志工手抄。教育局表示，系統涵蓋功能項目眾多資料量龐大，需費時梳理，圖書系統上周已開放，若有問題也有專人給予及時協助。

竹北實中招生說明會湧人潮 「一生一課表」學習模式引關注

新竹縣首座公辦公營實驗高中「竹北實中（U-School）」籌備處，近日連續舉辦2場辦學暨招生說明會，師生參與踴躍。新竹縣長楊文科表示，因應竹縣人口成長，縣府力推「高中五大方案」，竹北實中將肩負未來教育模式的重大使命，協助國九學生準備備審資料，展現教育創新成果。

影／校門紅綠燈會唱歌 屏東女中校歌響起 創作者是台灣音樂教育家

國立屏東女中位在屏東市鬧區校門口前的仁愛路車多，學校歷時多年爭取在校門口設紅綠燈，平時閃黃燈，當行人過馬路時，按下按鈕後轉換為綠燈後，出現屏東女中校歌旋律，不少校友聽到後熟悉又驚喜，屏女校歌由首任校長李志傳譜曲，他是台灣重要音樂教育家。

勵精圖治一年突破撞牆期 彰化芳苑國中全國自選舞龍奪冠

114學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽，彰化縣芳苑國中競技舞龍隊、舞獅隊獲四項第一名，今獲縣政府表揚為縣爭光；「去年的我們，其實跌得很重。」芳苑國中在臉書學校官網PO文，經過一年勵精圖治，終於重獲獎項。

家長、學生最在意餐食品質 新北教局長了解北大國小供餐流程

校園午餐是學生每日重要的營養來源，新北市教育局長張明文今前往北大國小實地了解校園供餐流程，從食材驗收、烹調製備到供餐配送逐一關心。教育局表示，新北市持續透過制度管理、設備升級及智慧監控等多元機制精進校園午餐品質，讓學生在校園中享用到健康、均衡且安心的餐食。

從停團到全國特優 永慶高中國樂細膩演奏寫下新紀錄

嘉義縣永慶高中國樂團代表嘉義縣參加2026年全國學生音樂比賽，在高中職團體B組「絲竹室內樂合奏」項目中奪得特優。這不僅是該校國樂團創團以來首度獲得全國特優，更展現樂團從一度停團到重新編制、克服人數不足困境後的精采蛻變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。