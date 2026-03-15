獨／借不到書…北市國中小年初換校務系統狀況不斷 教育局曝原因

E化時代來臨，校園不少資料都從紙本轉為電子化，北市教育局年初通令公立國中小更換圖書館等資訊系統，原估一周完成但上線後狀況不斷，甚至開學快一個月無法在校內圖書館使用系統借還書，只能請志工手抄。教育局表示，系統涵蓋功能項目眾多資料量龐大，需費時梳理，圖書系統上周已開放，若有問題也有專人給予及時協助。

據了解，國小校務行政系統今年度轉換維運廠商並建置新系統，不過由於資料龐大，原本預估一周內可以轉換完成，至今尚未到位，有家長爆料指出，下學期開學至今北市部分學校國中因圖書系統未到位，學生無法借還書籍，有些學校要還的書在館內堆積如山，學生數量較多學校小孩不能借新書，少一點的則是館員手寫借書者資料。

一名校長指出，不僅圖書資料有問題，由於校務行政系統包含學生資料、出缺勤統計、成績等問題，涉及業務量眾多，有很多老師反應使用上不太順手，部分資料就先採手寫紀錄，圖書館借閱也請志工將學生資料先寫下來，待系統上線後再做資料補登，也感嘆網路時代來臨，「以後系統癱瘓可能沒辦法上學。」

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小陳清義說，圖書管理功能上禮拜已經開放學校使用，雖然功能沒有像舊系統那麼完整，目前還是可以因應學校行政作業，能理解系統更新目的是為了保護親師生的資訊安全，才會轉換系統，大家習慣了e化作業，過渡期回歸紙本難免也會不習慣，呼籲教育盡快處理，降低影響學校校務運作的不便。

教育局表示，國小校務行政系統因今年度原系統維護廠商未繼續承攬，轉換廠商並建置新系統，1月即召開全市國小說明會辦理教育訓練，向各校說明轉換相關配合事項及各項工作期程，系統轉換期間倘尚有功能未能使用，都已請學校暫由紙本作業替代，皆不影響學生就學權益。

教育局說，因校務行政系統涵蓋功能項目眾多，所涉歷年資料量龐大，需費時清洗梳理，已陸續完成資料轉換作業，圖書管理功能現已開放學校使用，若校方使用上有疑慮系統廠商設有客服專線及通訊社群協助學校排除疑難，本局亦有相關即時通訊社群，若涉及系統功能調整建議。

部分學校自己先使用表格整理，讓學生借還書不受影響。圖／讀者提供