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竹北實中招生說明會湧人潮 「一生一課表」學習模式引關注

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
針對外界關注的學習模式，校方強調以實體上課為主，線上為輔，讓「一生一課表」的個人化學習與國際接軌路徑得以落地。圖／新竹縣政府提供
針對外界關注的學習模式，校方強調以實體上課為主，線上為輔，讓「一生一課表」的個人化學習與國際接軌路徑得以落地。圖／新竹縣政府提供

新竹縣首座公辦公營實驗高中「竹北實中（U-School）」籌備處，近日連續舉辦2場辦學暨招生說明會，師生參與踴躍。新竹縣長楊文科表示，因應竹縣人口成長，縣府力推「高中五大方案」，竹北實中將肩負未來教育模式的重大使命，協助國九學生準備備審資料，展現教育創新成果。

竹北實中籌備處指出，學校課程藍圖並非傳統高中複製，而是經由教育部與縣府實驗教育審議委員會嚴格檢視，獲核定的國家級實驗計畫。校方不套用固定國際課程，而是將AP（大學先修課程）理念與「Tri-PBL（三軸探究實作）」轉化為實質內涵，透過嚴謹的法制化程序，確保教育品質的務實進化與學習彈性。

針對外界關注的學習模式，校方強調以實體上課為主，線上為輔，推動「數位混成學習」是為了解開時空限制，透過虛實整合的數位工具，支撐「240個學生，240張課表」的核心驅動力，讓「一生一課表」的個人化學習與國際接軌路徑得以落地，使學生有餘裕進行高強度的跨域專題探究。

面對VUCA時代的挑戰，竹北實中重新定義「拔尖」，契合OECD「未來教育與技能2030」框架，培養學生的自主學習能動性。校方透過方法學、身心發展、哲學思辨與部落書院制跨齡社群，並藉由「社會情緒學習（SEL）」強化心理韌性，培育具備應變力的未來引領者。

新竹縣教育局長蔡淑貞表示，從說明會盛況可見家長對實驗高中的期盼，教育局將作為最堅實後盾，持續挹注經費與資源，支援軟硬體建置與創新師資需求。她也勉勵勇於探索的學子，把握2026學年度招生機會，備妥資料加入竹北實中行列。（招生網頁：https://web.jhenggao.com/iTSelection/rss.aspx?s=044301S

新竹縣首座公辦公營實驗高中「竹北實中（U-School）」籌備處，近日連續舉辦2場辦學暨招生說明會，師生參與踴躍。圖／新竹縣政府提供
新竹縣首座公辦公營實驗高中「竹北實中（U-School）」籌備處，近日連續舉辦2場辦學暨招生說明會，師生參與踴躍。圖／新竹縣政府提供

自主學習 實驗教育 教育局

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