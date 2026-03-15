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影／校門紅綠燈會唱歌 屏東女中校歌響起 創作者是台灣音樂教育家

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東女中的校門口的交通號誌，行人穿越馬路時要先按下按鈕後等到綠燈通行，這時會傳來屏東女中校歌旋律，屏女音樂老師陳牧音提到，屏女校歌曲風獨特。記者劉星君／攝影
屏東女中的校門口的交通號誌，行人穿越馬路時要先按下按鈕後等到綠燈通行，這時會傳來屏東女中校歌旋律，屏女音樂老師陳牧音提到，屏女校歌曲風獨特。記者劉星君／攝影

國立屏東女中位在屏東市鬧區校門口前的仁愛路車多，學校歷時多年爭取在校門口設紅綠燈，平時閃黃燈，當行人過馬路時，按下按鈕後轉換為綠燈後，出現屏東女中校歌旋律，不少校友聽到後熟悉又驚喜，屏女校歌由首任校長李志傳譜曲，他是台灣重要音樂教育家。

屏東女中校門口仁愛路每到上下學的尖峰時刻車流量大，容易發生車禍，2021年在大門口前設置紅綠燈，當行人穿越馬路，按下按鈕後，會出現屏女校歌，綠燈秒數30秒，會聽到校歌的第一段。

屏東女中音樂老師陳牧音也是特教組長，她說，屏女的校歌曲風特別，是少見的變換拍號三段體ABA，前後是進行曲二四拍，中間轉化為溫暖三四拍。

屏女校歌歌詞，「武山蒼蒼兮淡水湯湯、屏東美麗兮草木芬芳、巍巍女校兮歲月悠長、五育並進兮人人自強；良好家庭生活兮發揮母性之特長、健全社會生活兮增進女界之榮光；巍巍女校兮歲月悠長、五育並進兮人人自強」。

屏女校歌由首任校長李志傳譜曲，他出身屏東縣萬丹鄉，熱愛音樂，日本留學後回到屏東，任教屏東高等女學校就是屏東女中前身，之後成為屏東女中首任校長，屏女創校於1932年，屏女校歌已流傳近百年。

陳牧音說，校歌展現學校願景與對學生期許。校長李志傳在任職屏女校長，之後到調到台北，主管音樂行政，組織教師合唱團、教師管弦樂團，教師管弦樂團是現今台北市立交響樂團的前身，是台灣重要音樂教育家。

陳牧音說，學校會在新生入學時教唱校歌也會在重要場合演唱，交通號誌旋律結合校歌，也讓音樂與生活相結合。

屏東女中的校門口的交通號誌，行人穿越馬路時要先按下按鈕後等到綠燈通行，這時會傳來屏東女中校歌旋律。記者劉星君／攝影
屏東女中的校門口的交通號誌，行人穿越馬路時要先按下按鈕後等到綠燈通行，這時會傳來屏東女中校歌旋律。記者劉星君／攝影

屏東女中的校門口的交通號誌，行人穿越馬路時要先按下按鈕後等到綠燈通行，會傳來屏東女中校歌旋律。記者劉星君／攝影
屏東女中的校門口的交通號誌，行人穿越馬路時要先按下按鈕後等到綠燈通行，會傳來屏東女中校歌旋律。記者劉星君／攝影

屏東女中的校門口的交通號誌，行人穿越馬路時要先按下按鈕後等到綠燈通行，這時會傳來屏東女中校歌旋律。記者劉星君／攝影
屏東女中的校門口的交通號誌，行人穿越馬路時要先按下按鈕後等到綠燈通行，這時會傳來屏東女中校歌旋律。記者劉星君／攝影

屏東女中的校門口的交通號誌，行人穿越馬路時要先按下按鈕後等到綠燈通行，這時會傳來屏東女中校歌旋律。記者劉星君／攝影
屏東女中的校門口的交通號誌，行人穿越馬路時要先按下按鈕後等到綠燈通行，這時會傳來屏東女中校歌旋律。記者劉星君／攝影

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