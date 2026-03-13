拓展國際教育 竹苗4校與新加坡管理學院簽MOU
為拓展學生國際視野並建立多元升學管道，國立竹南高中、新竹高中、苗栗高中及竹東高中4校，今天與新加坡管理學院簽署合作備忘錄，盼為竹苗地區學生提前布局國際教育藍圖。
簽署儀式今天在竹南高中舉行。竹南高中校長劉曉雯表示，簽署合作備忘錄核心目標在於推動雙方在師資培訓、學生交流計畫以及學生出國留學等方面互利合作，透過資源共享，不僅強化高中端與國際高等教育機構的連結，也為教師專業成長提供國際對話的平台。
新加坡管理學院（Singapore Institute ofManagement,SIM）與英國、美國、澳洲等國際名校合作開辦學士及碩士課程。劉曉雯指出，未來竹苗4所高中的學生在滿足SIM的學術及英文入學要求後，可銜接SIM的預科、專業文憑課程，甚至是其合作大學的學位課程；透過合作計畫進入SIM就讀也將享有與該校國際學生同等權利、待遇與服務，確保在異國求學時能獲得完善的支持。
劉曉雯說，為替竹苗區學子開拓多元生涯進路，此次聯合竹中、苗中及竹東高中共4所高中與新加坡管理學院正式簽署合作備忘錄，校長們盼引導學生接軌國際，在跨文化激盪中培養卓越的全球視野與核心競爭力，攜手培育具備國際素養的未來人才。
