淡水里長自掏腰包捐3萬元 支持天生國小棒球隊培育基層選手

新北市淡水區天生國小今年成立淡水睽違38年來首支學校少棒球隊，在前職棒退役球員何紀賢的努力推動下，讓熱愛棒球的學童不必再遠赴外縣市追逐棒球夢。而為支持基層棒球運動發展，新北市淡水區新興里長吳錦泉更自掏腰包，捐贈新臺幣3萬元給淡水區天生國小棒球隊，作為球隊訓練與培育經費。

天生國小對此善舉深表感謝，校長也特別親自頒發感謝狀，感謝里長對學校體育教育與基層棒球的支持，天生國小表示，成立與維持少棒隊並不容易，從器材、訓練到外出比賽都需要穩定的經費支持。此次吳錦泉里長慷慨捐贈，不僅為球隊注入實質資源，也帶來莫大的鼓勵。

協助促成此次捐贈的前職棒選手何紀賢指出，成立少棒隊並長期培育球員相當不容易，需要學校、社區及各界共同投入資源。此次里長的捐贈可說是拋磚引玉，除了感謝里長的熱心善舉，也希望未來能有更多企業與社會人士一起關心與支持淡水的棒球教育發展。

新興里長吳錦泉表示，今年的世界棒球經典賽賽事中，中華隊打出令人感動、振奮人心的比賽，雖然最終無緣晉級邁阿密，仍讓許多台灣球迷感到惋惜，但也再次看見台灣棒球的潛力與希望。他認為，棒球的根基始終在基層，因此希望透過實際行動支持基層棒球。

吳錦泉說，此次特別透過棒球國手何紀賢的媒介，捐贈3萬元作為天生國小棒球培育基金，希望為孩子們的訓練與未來發展盡一份心力。「這份小小的支持或許不多，但希望能拋磚引玉，只要有更多有心人士與企業各界一起投入，台灣的基層棒球就能更加茁壯，未來一定會有更多優秀球員從基層走向國際舞台，為台灣爭光。」