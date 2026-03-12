快訊

勵精圖治一年突破撞牆期 彰化芳苑國中全國自選舞龍奪冠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣芳苑國中舞龍隊經過一年增加訓練頻率的努力，在本學年全國中華盃舞龍舞獅錦標賽勇奪自選舞龍第一名，走過去年都沒得獎的低谷。圖／芳苑國中提供
彰化縣芳苑國中舞龍隊經過一年增加訓練頻率的努力，在本學年全國中華盃舞龍舞獅錦標賽勇奪自選舞龍第一名，走過去年都沒得獎的低谷。圖／芳苑國中提供

114學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽，彰化縣芳苑國中競技舞龍隊、舞獅隊獲四項第一名，今獲縣政府表揚為縣爭光；「去年的我們，其實跌得很重。」芳苑國中在臉書學校官網PO文，經過一年勵精圖治，終於重獲獎項。

縣政府表示，芳苑國中在中華舞龍舞獅運動總會舉辦的錦標賽，展現訓練成果與團隊精神，共獲自選舞龍、雙獅會獅、四獅會獅及龍獅鼓樂的4項第一名，足見技藝精湛與團隊默契十足。

芳苑國中說，國中生要挑戰舞龍高難度動作，需要的不只是技巧，更需要勇氣與膽量，回顧113學年，整整一年比賽過程中因為挑戰難度動作，曾發生失誤、器材損壞、套路中等，幾乎每場比賽碰壁而沒得獎，舞獅隊參加競賽有獲獎，舞龍隊一度開玩笑說「是不是乾脆把隊名改成舞獅隊」。

「我們不是最強壯的隊伍，但我們會是最不放棄的那一隊。」芳苑國中調整訓練步調，16名隊員除了周一到周五的放學後練習1個半小時，增加周日上午返校練習，把規定套路整個練完、熟練，很可惜的是近年國中組舞龍參賽隊伍日益減少，今年沒國中隊參賽，芳苑國中只能報名社會組舞龍規定套路，能與社會組身材力量高大選手較量並擠進前三，芳苑國中舞龍隊振奮不已。

芳苑國中強調，競技舞龍的難度動作學習本來就艱難，面對困難芳苑舞龍隊員從不退縮也不輕言修改套路，學校希望學生學到的不只是爭取競賽得獎，更是面對挑戰的勇氣及不退縮的心，去年底到香港參加夜光舞龍競賽雖沒得獎但累積經驗，對隊員從失敗中站起來有一定幫助。

芳苑國中舞龍隊2007年成立，由台北普仁基金會贊助發展，普天宮顧問團額外補助每年30萬元，中華台北龍獅隊總教練巫松軒指導，學校體育組長陳秀紹協助，起初以傳統舞龍為主，後來配合民俗教育政策推動競技舞龍。

