家長、學生最在意餐食品質 新北教局長了解北大國小供餐流程

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市教育局長張明文今前往北大國小實地了解校園供餐流程，從食材驗收、烹調製備到供餐配送逐一關心。記者江婉儀／攝影
校園午餐是學生每日重要的營養來源，新北市教育局長張明文今前往北大國小實地了解校園供餐流程，從食材驗收、烹調製備到供餐配送逐一關心。教育局表示，新北市持續透過制度管理、設備升級及智慧監控等多元機制精進校園午餐品質，讓學生在校園中享用到健康、均衡且安心的餐食。

教育局表示，為全面改善校園供餐環境，新北市推動「美熱地計畫」，6年投入7.5億元持續改善校園供餐設備，截至114學年度，自立午餐供餐比例已提升至近6成，共服務169校學生。

以北大國小為例，校內設有自立廚房，由專業廚工團隊在校現場烹調餐點，並同時供應鄰近龍埔國小及中園國小，每日約提供3500份餐食，不僅縮短運送時間，也有助提升餐食品質與用餐口感。

教育局長張明文表示，日前已邀集家長團體、學校代表、教師團體、業者代表與營養師等進行交流，並於開學後持續蒐集學校與親師生回饋意見。

經彙整各校午餐相關意見後發現，學生與家長最關心、也是最有感的關鍵仍在於「餐食品質」，包含包括增加肉品份量、調整辛香料使用、優化菜單編排、提升菜色多樣性、增加在地水果的運用，以及強化食材管理與整體口味表現等面向。

張明文表示，相關意見將持續彙整評估，並透過制度化管理與學校回饋機制精進供餐品質，讓營養午餐兼顧健康、營養與美味，提升學生在校用餐的整體滿意度。

在供餐管理上，新北市建立完整標準作業流程，從食材驗收、清洗處理、烹調製備到盛裝配送皆落實溫度控管與留樣制度，並透過自立廚房輔導機制，即時掌握食材品質與學生回饋，提升供餐彈性與品質管理效能。

此外，新北市也領先全國建置校園食安智慧監控系統，透過雲端系統即時監測烹煮與運送溫度，並結合教育局、衛生局、農業局及環保局每月辦理聯合稽查，學校端同步落實每週監廚制度，建立完整校園食安防護網。

新北市教育局長張明文今前往北大國小實地了解校園供餐流程，從食材驗收、烹調製備到供餐配送逐一關心。記者江婉儀／攝影
