快訊

從停團到全國特優 永慶高中國樂細膩演奏寫下新紀錄

聯合報／ 記者李宗祐黃于凡／嘉義報導
永慶高中國樂團克服人數困境勇奪特優。圖／永慶高中提供
永慶高中國樂團克服人數困境勇奪特優。圖／永慶高中提供

嘉義縣永慶高中國樂團代表嘉義縣參加2026年全國學生音樂比賽，在高中職團體B組「絲竹室內樂合奏」項目中奪得特優。這不僅是該校國樂團創團以來首度獲得全國特優，更展現樂團從一度停團到重新編制、克服人數不足困境後的精采蛻變。

校長郭春松表示，這份榮耀是大家共同努力的成果。郭春松認為，音樂能培養藝術素養，並讓學生在團隊合作中建立自信，感謝教導團隊與學生的投入，讓永慶高中在藝術教育展現成果。

永慶高中國樂團在指揮周佳文及教學團隊帶領下，演奏指定曲「磯撫」與自選曲「德音」。「磯撫」曲風節奏明快且富戲劇張力，團員精準表現黑暗與力量的意象；「德音」則轉為悠揚平和的旋律，呈現人與自然和諧的意境。兩首風格迥異的作品展現出樂團細膩的演奏層次，成功打動評審。

這項成績背後充滿挑戰，社團組長鍾坤良表示，接任時國樂團已停團1年，復團初期僅有7名國中部學生，與絲竹室內樂至少15人的編制有大差距。招募過程中，學生常因課業繁忙或練習辛苦而卻步，導致人數與編制始終不穩。

為了能順利參賽，團員主動調整分部互相支援，並邀請高中部學生補足聲部。今年雖然仍面臨部分聲部短缺，但在周佳文指導與團員課後、假日的密集練習下，展現高度向心力。相較於規模龐大的學校，永慶高中以較小編制與資源，憑藉團隊精神在全國舞台寫下創校以來最佳紀錄。

永慶高中絲竹室內樂展現細膩演奏層次，從停團到全國特優永慶國樂寫下新紀錄。圖／永慶高中提供
永慶高中絲竹室內樂展現細膩演奏層次，從停團到全國特優永慶國樂寫下新紀錄。圖／永慶高中提供

永慶高中國樂團創團首奪全國特優，全國學生音樂比賽永慶高中傳捷報。圖／永慶高中提供
永慶高中國樂團創團首奪全國特優，全國學生音樂比賽永慶高中傳捷報。圖／永慶高中提供

嘉義縣永慶高中國樂團克服人數困境勇奪特優。圖／永慶高中提供
嘉義縣永慶高中國樂團克服人數困境勇奪特優。圖／永慶高中提供

