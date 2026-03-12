聽新聞
0:00 / 0:00
外交小尖兵培訓3/16起報名 優秀學員可海外參訪
為提升學生的國際溝通能力及文化視野，教育部與外交部共同舉辦115年「外交小尖兵世界領航營」，3月16日至4月30日受理網路報名，表現優異者有機會赴海外參訪。
教育部今天發布新聞稿指出，「外交小尖兵世界領航營」以營隊式培訓為核心，透過系統化課程設計，引導學生在學習語言的同時，培養國際理解與跨文化溝通能力。
「外交小尖兵世界領航營」報名對象為高中一至二年級（含非學校型態實驗教育學生）及五專一至三年級在學生，報名者需取得符合歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1的英文檢定證明；遴選採書面資料與英語影片審查，重視學生多元表現、國際交流經驗及參與動機。
教育部國民及學前教育署說明，今年營隊分兩區辦理，每區各培訓84名學員，為期5天4夜，課程包含英語表達、外交事務與國際時事、跨文化溝通及國際交流等核心領域，並結合小組討論、成果發表、即席問答等，培訓營結束後，兩區各遴選10名表現優異學員，組成海外出訪團隊。
【編輯推薦】
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。