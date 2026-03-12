外交小尖兵培訓3/16起報名　優秀學員可海外參訪

為提升學生的國際溝通能力及文化視野，教育部與外交部共同舉辦115年「外交小尖兵世界領航營」，3月16日至4月30日受理網路報名，表現優異者有機會赴海外參訪。

教育部今天發布新聞稿指出，「外交小尖兵世界領航營」以營隊式培訓為核心，透過系統化課程設計，引導學生在學習語言的同時，培養國際理解與跨文化溝通能力。

「外交小尖兵世界領航營」報名對象為高中一至二年級（含非學校型態實驗教育學生）及五專一至三年級在學生，報名者需取得符合歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1的英文檢定證明；遴選採書面資料與英語影片審查，重視學生多元表現、國際交流經驗及參與動機。

教育部國民及學前教育署說明，今年營隊分兩區辦理，每區各培訓84名學員，為期5天4夜，課程包含英語表達、外交事務與國際時事、跨文化溝通及國際交流等核心領域，並結合小組討論、成果發表、即席問答等，培訓營結束後，兩區各遴選10名表現優異學員，組成海外出訪團隊。