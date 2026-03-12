快訊

外交小尖兵培訓3/16起報名　優秀學員可海外參訪

中央社／ 記者許秩維台北12日電

為提升學生的國際溝通能力及文化視野，教育部外交部共同舉辦115年「外交小尖兵世界領航營」，3月16日至4月30日受理網路報名，表現優異者有機會赴海外參訪。

教育部今天發布新聞稿指出，「外交小尖兵世界領航營」以營隊式培訓為核心，透過系統化課程設計，引導學生在學習語言的同時，培養國際理解與跨文化溝通能力。

「外交小尖兵世界領航營」報名對象為高中一至二年級（含非學校型態實驗教育學生）及五專一至三年級在學生，報名者需取得符合歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1的英文檢定證明；遴選採書面資料與英語影片審查，重視學生多元表現、國際交流經驗及參與動機。

教育部國民及學前教育署說明，今年營隊分兩區辦理，每區各培訓84名學員，為期5天4夜，課程包含英語表達、外交事務與國際時事、跨文化溝通及國際交流等核心領域，並結合小組討論、成果發表、即席問答等，培訓營結束後，兩區各遴選10名表現優異學員，組成海外出訪團隊。

教育部 外交部 實驗教育

相關新聞

只花5000元飛日本畢業旅行 高雄和平國小學生超興奮睡不著覺

高雄市岡山區和平國小13位應屆畢業生開心畢旅，他們不是前往搭遊覽車出遊中北部景點，而是一起搭飛機去日本京都、大阪與奈良進行學習之旅。校方說，此趟行程成本逾4萬元，但為讓學生開拓眼界，校內家長會鼎力相助，最後每人只花5000元，用國旅的錢就能去國外畢旅，為此學生興奮睡不著覺，留下畢生難忘的異國文化體驗。

家長、學生最在意餐食品質 新北教局長了解北大國小供餐流程

校園午餐是學生每日重要的營養來源，新北市教育局長張明文今前往北大國小實地了解校園供餐流程，從食材驗收、烹調製備到供餐配送逐一關心。教育局表示，新北市持續透過制度管理、設備升級及智慧監控等多元機制精進校園午餐品質，讓學生在校園中享用到健康、均衡且安心的餐食。

留才從國中抓起 南投祭10萬5千元獎學金鼓勵在地升學

南投縣政府為提升國中學生學力並減少優秀學生外流，今年推出「學力精進」與「就近入學」雙軌政策，會考表現優良且就讀縣內公立高中職的學生，最高可獲10萬5千元獎學金；同時設置100萬元獎勵金鼓勵學校提升教學成效，帶動學生在地升學。

私立高中職授課節數、鐘點費待遇落差 全教總籲終結血汗校園

在教育團體多年抗爭下，教育部114學年度修法，明定私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」，對此，全教總今天召開記者會，批評修法仍獨漏高中職私校教師，放任黑心私校剝削。且除了鐘點費問題，全教總私校主委楊逸飛更指出，私立高中職沒有明確基本授課節數標準，導致有教師每周被迫超鐘點30節，盼教育部立刻修法補足漏洞，給私校教師應有的尊嚴與保障。

勵精圖治一年突破撞牆期 彰化芳苑國中全國自選舞龍奪冠

114學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽，彰化縣芳苑國中競技舞龍隊、舞獅隊獲四項第一名，今獲縣政府表揚為縣爭光；「去年的我們，其實跌得很重。」芳苑國中在臉書學校官網PO文，經過一年勵精圖治，終於重獲獎項。

從停團到全國特優 永慶高中國樂細膩演奏寫下新紀錄

嘉義縣永慶高中國樂團代表嘉義縣參加2026年全國學生音樂比賽，在高中職團體B組「絲竹室內樂合奏」項目中奪得特優。這不僅是該校國樂團創團以來首度獲得全國特優，更展現樂團從一度停團到重新編制、克服人數不足困境後的精采蛻變。

