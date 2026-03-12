留才從國中抓起 南投祭10萬5千元獎學金鼓勵在地升學

南投縣政府為提升國中學生學力並減少優秀學生外流，今年推出「學力精進」與「就近入學」雙軌政策，會考表現優良且就讀縣內公立高中職的學生，最高可獲10萬5千元獎學金；同時設置100萬元獎勵金鼓勵學校提升教學成效，帶動學生在地升學。

縣府表示，面對少子化與學生跨縣市升學的趨勢，地方高中招生壓力逐漸增加，教育政策必須同時強化學習品質與升學誘因。今年推出多項配套措施，從教學端、學校端到學生端全面布局，希望讓在地升學同樣具備競爭力。

在學力精進方面，縣府鼓勵各國中依學生需求推動校本課程與差異化輔導，強化學科基礎能力，並以國中教育會考「增A減C」作為重要指標，提升學習精熟比例並縮小學習落差。對於學生成績進步明顯的學校，縣府將頒發團隊與個人獎勵金，總經費達100萬元，希望透過教師團隊合作與學生努力，帶動整體學習動能。

在就近入學方面，縣府透過獎學金制度吸引優秀學生留在南投升學。凡縣內國中應屆畢業生，在國中教育會考表現優良且就讀縣內公立高中職者，最高可獲得10萬5千元獎學金，同時也設有學校團體獎勵，希望提升縣內高中職的吸引力。

南投縣長許淑華表示，教育是城市永續發展的根基，也是培養未來人才的重要投資。面對少子化與學生外流挑戰，縣府從基礎學力扎根到升學發展全面規劃，整合教育資源，希望打造家長信賴、學生安心成長的學習環境，讓孩子在南投就學也能接軌世界。

教育處長王淑玲指出，相關措施兼顧「進步導向」與「留才導向」，一方面引導學校聚焦教學創新、縮短學力落差；另一方面透過獎學金與升學支持，鼓勵優秀學生在地升學。縣府也同步推動優秀學生出國獎學金與國際教育交流補助，支持學生參與海外學習與多元展能活動。

縣府表示，未來將持續透過多元政策與社區合作，強化地方教育發展，希望逐步建立在地升學與人才培育的正向循環，讓學生在南投就學也能邁向頂尖未來。