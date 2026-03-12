快訊

留才從國中抓起 南投祭10萬5千元獎學金鼓勵在地升學

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣政府會考表現優良且就讀縣內公立高中職的學生，提供最高10萬5千元獎學金。記者江良誠／攝影
南投縣政府會考表現優良且就讀縣內公立高中職的學生，提供最高10萬5千元獎學金。記者江良誠／攝影

南投縣政府為提升國中學生學力並減少優秀學生外流，今年推出「學力精進」與「就近入學」雙軌政策，會考表現優良且就讀縣內公立高中職的學生，最高可獲10萬5千元獎學金；同時設置100萬元獎勵金鼓勵學校提升教學成效，帶動學生在地升學。

縣府表示，面對少子化與學生跨縣市升學的趨勢，地方高中招生壓力逐漸增加，教育政策必須同時強化學習品質與升學誘因。今年推出多項配套措施，從教學端、學校端到學生端全面布局，希望讓在地升學同樣具備競爭力。

在學力精進方面，縣府鼓勵各國中依學生需求推動校本課程與差異化輔導，強化學科基礎能力，並以國中教育會考「增A減C」作為重要指標，提升學習精熟比例並縮小學習落差。對於學生成績進步明顯的學校，縣府將頒發團隊與個人獎勵金，總經費達100萬元，希望透過教師團隊合作與學生努力，帶動整體學習動能。

在就近入學方面，縣府透過獎學金制度吸引優秀學生留在南投升學。凡縣內國中應屆畢業生，在國中教育會考表現優良且就讀縣內公立高中職者，最高可獲得10萬5千元獎學金，同時也設有學校團體獎勵，希望提升縣內高中職的吸引力。

南投縣長許淑華表示，教育是城市永續發展的根基，也是培養未來人才的重要投資。面對少子化與學生外流挑戰，縣府從基礎學力扎根到升學發展全面規劃，整合教育資源，希望打造家長信賴、學生安心成長的學習環境，讓孩子在南投就學也能接軌世界。

教育處長王淑玲指出，相關措施兼顧「進步導向」與「留才導向」，一方面引導學校聚焦教學創新、縮短學力落差；另一方面透過獎學金與升學支持，鼓勵優秀學生在地升學。縣府也同步推動優秀學生出國獎學金與國際教育交流補助，支持學生參與海外學習與多元展能活動。

縣府表示，未來將持續透過多元政策與社區合作，強化地方教育發展，希望逐步建立在地升學與人才培育的正向循環，讓學生在南投就學也能邁向頂尖未來。

南投 學生 許淑華 就近入學

相關新聞

只花5000元飛日本畢業旅行 高雄和平國小學生超興奮睡不著覺

高雄市岡山區和平國小13位應屆畢業生開心畢旅，他們不是前往搭遊覽車出遊中北部景點，而是一起搭飛機去日本京都、大阪與奈良進行學習之旅。校方說，此趟行程成本逾4萬元，但為讓學生開拓眼界，校內家長會鼎力相助，最後每人只花5000元，用國旅的錢就能去國外畢旅，為此學生興奮睡不著覺，留下畢生難忘的異國文化體驗。

家長、學生最在意餐食品質 新北教局長了解北大國小供餐流程

校園午餐是學生每日重要的營養來源，新北市教育局長張明文今前往北大國小實地了解校園供餐流程，從食材驗收、烹調製備到供餐配送逐一關心。教育局表示，新北市持續透過制度管理、設備升級及智慧監控等多元機制精進校園午餐品質，讓學生在校園中享用到健康、均衡且安心的餐食。

留才從國中抓起 南投祭10萬5千元獎學金鼓勵在地升學

南投縣政府為提升國中學生學力並減少優秀學生外流，今年推出「學力精進」與「就近入學」雙軌政策，會考表現優良且就讀縣內公立高中職的學生，最高可獲10萬5千元獎學金；同時設置100萬元獎勵金鼓勵學校提升教學成效，帶動學生在地升學。

私立高中職授課節數、鐘點費待遇落差 全教總籲終結血汗校園

在教育團體多年抗爭下，教育部114學年度修法，明定私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」，對此，全教總今天召開記者會，批評修法仍獨漏高中職私校教師，放任黑心私校剝削。且除了鐘點費問題，全教總私校主委楊逸飛更指出，私立高中職沒有明確基本授課節數標準，導致有教師每周被迫超鐘點30節，盼教育部立刻修法補足漏洞，給私校教師應有的尊嚴與保障。

勵精圖治一年突破撞牆期 彰化芳苑國中全國自選舞龍奪冠

114學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽，彰化縣芳苑國中競技舞龍隊、舞獅隊獲四項第一名，今獲縣政府表揚為縣爭光；「去年的我們，其實跌得很重。」芳苑國中在臉書學校官網PO文，經過一年勵精圖治，終於重獲獎項。

從停團到全國特優 永慶高中國樂細膩演奏寫下新紀錄

嘉義縣永慶高中國樂團代表嘉義縣參加2026年全國學生音樂比賽，在高中職團體B組「絲竹室內樂合奏」項目中奪得特優。這不僅是該校國樂團創團以來首度獲得全國特優，更展現樂團從一度停團到重新編制、克服人數不足困境後的精采蛻變。

