嘉義布袋高跟鞋教堂小學生種樹 復育瀕危植物「海南草海桐」
每年3月12日是台灣植樹節，雲嘉南濱海國家風景區管理處今在高跟鞋教堂舉辦植樹活動，攜手布袋國小師生種樹，填土壓實，最後澆水定根，總共種下500株樹苗，其中包括瀕危復育種「海南草海桐」，耐鹽特性適合在沿海地區生存，縣長翁章梁參加，肯定生態保育理念。
處長徐振能說，高跟鞋教堂有廣闊綠地，但沿海風大且鹽分重，再加上颱風等因素，綠植存活不易，今年特別慎選樹種，攜手林業保育署嘉義分署復育樹苗，種植500株喬灌木，包括海南草海桐、厚葉石斑木、山欖、黃槿、楓港柿、白水木等耐鹽、耐濕、耐高溫樹種，提升存活率。
徐振能也說，今年最特別的是由林保署嘉義分署提供稀有瀕危植物「海南草海桐」復育苗，其特性耐鹽、耐濕、耐高溫，根據林試所中埔研究中心提出，海南草海桐可作為海岸護堤植物及景觀地被植物，進一步達成區外保育，後續會編列充足人力及預算，一定會把樹照顧好。
縣長翁章梁表示，嘉義縣正處於開發階段，許多新設產業園區周邊道路的行道樹仍較年輕，需時間成長，縣府目前正研議相關措施，未來將提高種植與維護經費，並延長保固時間，同時建立更完善的樹木養護制度，也鼓勵民眾多種樹、愛護樹木，培養友善綠化環境的習慣。
延伸閱讀
