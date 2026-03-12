快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

嘉義布袋高跟鞋教堂小學生種樹 復育瀕危植物「海南草海桐」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
雲嘉南濱海國家風景區管理處今在高跟鞋教堂舉辦植樹活動，布袋國小師生一起拿起鏟子種樹。記者黃于凡／攝影
雲嘉南濱海國家風景區管理處今在高跟鞋教堂舉辦植樹活動，布袋國小師生一起拿起鏟子種樹。記者黃于凡／攝影

每年3月12日是台灣植樹節，雲嘉南濱海國家風景區管理處今在高跟鞋教堂舉辦植樹活動，攜手布袋國小師生種樹，填土壓實，最後澆水定根，總共種下500株樹苗，其中包括瀕危復育種「海南草海桐」，耐鹽特性適合在沿海地區生存，縣長翁章梁參加，肯定生態保育理念。

處長徐振能說，高跟鞋教堂有廣闊綠地，但沿海風大且鹽分重，再加上颱風等因素，綠植存活不易，今年特別慎選樹種，攜手林業保育署嘉義分署復育樹苗，種植500株喬灌木，包括海南草海桐、厚葉石斑木、山欖、黃槿、楓港柿、白水木等耐鹽、耐濕、耐高溫樹種，提升存活率。

徐振能也說，今年最特別的是由林保署嘉義分署提供稀有瀕危植物「海南草海桐」復育苗，其特性耐鹽、耐濕、耐高溫，根據林試所中埔研究中心提出，海南草海桐可作為海岸護堤植物及景觀地被植物，進一步達成區外保育，後續會編列充足人力及預算，一定會把樹照顧好。

縣長翁章梁表示，嘉義縣正處於開發階段，許多新設產業園區周邊道路的行道樹仍較年輕，需時間成長，縣府目前正研議相關措施，未來將提高種植與維護經費，並延長保固時間，同時建立更完善的樹木養護制度，也鼓勵民眾多種樹、愛護樹木，培養友善綠化環境的習慣。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今在高跟鞋教堂舉辦植樹活動，布袋國小師生一起拿起鏟子種樹。記者黃于凡／攝影
雲嘉南濱海國家風景區管理處今在高跟鞋教堂舉辦植樹活動，布袋國小師生一起拿起鏟子種樹。記者黃于凡／攝影

雲嘉南濱海國家風景區管理處今在高跟鞋教堂舉辦植樹活動，布袋國小師生一起拿起鏟子種樹。記者黃于凡／攝影
雲嘉南濱海國家風景區管理處今在高跟鞋教堂舉辦植樹活動，布袋國小師生一起拿起鏟子種樹。記者黃于凡／攝影

國家風景區 林試所 翁章梁

延伸閱讀

植樹節彰化北斗資源回收換樹苗 民眾踴躍：大棵一點比較好種

追趕海草消失速度　澎湖、台灣西南部建種原庫

復育儲碳高手海草　摸索10多年挑戰種回海底草原

廣角鏡／南投九九峰 秋海棠復育有成

相關新聞

只花5000元飛日本畢業旅行 高雄和平國小學生超興奮睡不著覺

高雄市岡山區和平國小13位應屆畢業生開心畢旅，他們不是前往搭遊覽車出遊中北部景點，而是一起搭飛機去日本京都、大阪與奈良進行學習之旅。校方說，此趟行程成本逾4萬元，但為讓學生開拓眼界，校內家長會鼎力相助，最後每人只花5000元，用國旅的錢就能去國外畢旅，為此學生興奮睡不著覺，留下畢生難忘的異國文化體驗。

私立高中職授課節數、鐘點費待遇落差 全教總籲終結血汗校園

在教育團體多年抗爭下，教育部114學年度修法，明定私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」，對此，全教總今天召開記者會，批評修法仍獨漏高中職私校教師，放任黑心私校剝削。且除了鐘點費問題，全教總私校主委楊逸飛更指出，私立高中職沒有明確基本授課節數標準，導致有教師每周被迫超鐘點30節，盼教育部立刻修法補足漏洞，給私校教師應有的尊嚴與保障。

同學眼中的你有多棒？ 國小班導「1舉動」逼哭網：希望全台推廣

在傳統亞洲教育中，孩子們往往更常聽到的是批評與指正，不過，知名親子網紅「露易絲夢遊仙境」近日分享女兒班導師舉辦的「寫優點」活動，讓全班同學互相發掘...

嘉義布袋高跟鞋教堂小學生種樹 復育瀕危植物「海南草海桐」

每年3月12日是台灣植樹節，雲嘉南濱海國家風景區管理處今在高跟鞋教堂舉辦植樹活動，攜手布袋國小師生種樹，填土壓實，最後澆水定根，總共種下500株樹苗，其中包括瀕危復育種「海南草海桐」，耐鹽特性適合在沿海地區生存，縣長翁章梁參加，肯定生態保育理念。

全國首部 氣候變遷課雙部長認證

環境部與教育部合作，推出全國首部專為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與二○五○淨零世代的對話」，只要是看完數位課程並通過測驗，即可取得由環境部與教育部雙部長共同署名核發的電子學習證明，還可用在「學習歷程檔案」之中。

70分鐘拿證明 教師：有歷程才有意義

環境部與教育部共同推動「與二○五○淨零世代的對話」線上課程，學生上七十分鐘的氣候變遷課程，即可取得兩位部長認證的學習證明。對此，高中教師指出，證明只是學習歷程的一部分，完整呈現「歷程」才會有意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。