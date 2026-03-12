只花5000元飛日本畢業旅行 高雄和平國小學生超興奮睡不著覺

高雄市岡山區和平國小13位應屆畢業生開心畢旅，他們不是前往搭遊覽車出遊中北部景點，而是一起搭飛機去日本京都、大阪與奈良進行學習之旅。校方說，此趟行程成本逾4萬元，但為讓學生開拓眼界，校內家長會鼎力相助，最後每人只花5000元，用國旅的錢就能去國外畢旅，為此學生興奮睡不著覺，留下畢生難忘的異國文化體驗。

和平國小畢業旅行首度前進日本，校長林世偉於3月10日至14日帶領13位應屆畢業生踏出國門，前往日本京都、大阪與奈良等地進行5天4夜國際教育畢業旅行，其中8位學生是第一次出國，沿途歡聲笑語不斷。

這兩天畢旅團陸續走訪清水寺、金閣寺等京都知名景點，另參訪神戶動物王國、世界級水族館大阪海遊館、京都鐵道博物館及日本環球影城，認識日本歷史文化、文創產業，引導學生認識生物多樣性與海洋保育的重要性。

和平國小校長林世偉說，全校小六應屆畢業生共15人，2位小朋友因個人因素未參加國外畢旅；這趟旅程不是奢華旅行，而是一項深具意義的教育投資，希望讓孩子明白，世界其實不遠，只要願意規畫與整合資源，小校也能帶孩子走向國際，替孩子打開更多選擇的可能。

校方強調，此趟畢業旅行是一堂跨文化、跨領域的真實學習課程，學生在出發前已接受國際禮儀、文化差異及基本語言應對訓練，並邀請日語教師到校傳授15堂語言與文化課程，希望在旅程中培養學生的時間管理、自主能力與團隊合作精神。

高雄市和平國小應屆畢業生前往日本畢旅，5天4夜行程相當豐富。圖／校方提供

高雄市和平國小應屆畢業生今年前往日本畢旅，眾人在清水寺留下合影，這趟超夢幻畢旅讓小朋友興奮到晚上睡不著覺。圖／校方提供