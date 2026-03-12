快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

全國中小學師生手球錦標賽 94隊澎湖競技

中央社／ 澎湖縣12日電

全國中小學師生手球錦標賽今天起在澎湖縣多功能綜合體育館展開，共計有各縣市94支球隊2100名隊職員選手參賽。

全國中小學師生手球錦標賽由澎湖副縣長林皆興、中華民國手球協會副理事長王慶堂、澎湖縣警察局長林樹國等人共同主持開幕，並由連獲6年獲得全國才藝競賽冠軍的外垵國小表演舞龍，為賽事帶來朝氣。

王慶堂表示，全國中小學師生手球錦標賽今年移師到澎湖舉辦，是響應澎湖縣長陳光復秋冬運動觀光政策，同時澎湖多功能綜合館設施很完善，尤其是縣政府補助每一參賽球隊新台幣1萬元，減輕交通與食宿的負擔，讓選手能在澎湖好好體驗，賽事之餘也可至各地遊覽人文風光。

林皆興表示，縣長陳光復積極營造澎湖成為運動島嶼與健康城市，今天來自各縣市2000多名選手到澎湖參賽，期許選手不要有太大壓力，好好爭取最佳成績，未來也期盼有更多全國性的賽事來到澎湖進行。

澎湖縣政府表示，今年全國中小學師生手球錦標賽是升學輔導盃賽，對未來升學有所幫助，所有參賽隊伍皆是各縣市的一時之選，比賽區分有高中、國中、國小和國小迷你男女子組及教師組，每一個賽事囊括4個級別，將進行逾250場次的比賽，精彩可期。

澎湖 陳光復 澎湖縣

延伸閱讀

澎管處攜手在地師生植樹 中屯觀景台園區添綠意

產官學攜手育才！第 18 屆徐有庠盃支持高中生前進世界舞台

彰化溪湖鎮各級學校家長會 今宣布合辦溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽

田徑／青年盃又超風速摘金 陳玟溥苦笑盼盡快達亞運標

相關新聞

只花5000元飛日本畢業旅行 高雄和平國小學生超興奮睡不著覺

高雄市岡山區和平國小13位應屆畢業生開心畢旅，他們不是前往搭遊覽車出遊中北部景點，而是一起搭飛機去日本京都、大阪與奈良進行學習之旅。校方說，此趟行程成本逾4萬元，但為讓學生開拓眼界，校內家長會鼎力相助，最後每人只花5000元，用國旅的錢就能去國外畢旅，為此學生興奮睡不著覺，留下畢生難忘的異國文化體驗。

私立高中職授課節數、鐘點費待遇落差 全教總籲終結血汗校園

在教育團體多年抗爭下，教育部114學年度修法，明定私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」，對此，全教總今天召開記者會，批評修法仍獨漏高中職私校教師，放任黑心私校剝削。且除了鐘點費問題，全教總私校主委楊逸飛更指出，私立高中職沒有明確基本授課節數標準，導致有教師每周被迫超鐘點30節，盼教育部立刻修法補足漏洞，給私校教師應有的尊嚴與保障。

同學眼中的你有多棒？ 國小班導「1舉動」逼哭網：希望全台推廣

在傳統亞洲教育中，孩子們往往更常聽到的是批評與指正，不過，知名親子網紅「露易絲夢遊仙境」近日分享女兒班導師舉辦的「寫優點」活動，讓全班同學互相發掘...

嘉義布袋高跟鞋教堂小學生種樹 復育瀕危植物「海南草海桐」

每年3月12日是台灣植樹節，雲嘉南濱海國家風景區管理處今在高跟鞋教堂舉辦植樹活動，攜手布袋國小師生種樹，填土壓實，最後澆水定根，總共種下500株樹苗，其中包括瀕危復育種「海南草海桐」，耐鹽特性適合在沿海地區生存，縣長翁章梁參加，肯定生態保育理念。

全國首部 氣候變遷課雙部長認證

環境部與教育部合作，推出全國首部專為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與二○五○淨零世代的對話」，只要是看完數位課程並通過測驗，即可取得由環境部與教育部雙部長共同署名核發的電子學習證明，還可用在「學習歷程檔案」之中。

70分鐘拿證明 教師：有歷程才有意義

環境部與教育部共同推動「與二○五○淨零世代的對話」線上課程，學生上七十分鐘的氣候變遷課程，即可取得兩位部長認證的學習證明。對此，高中教師指出，證明只是學習歷程的一部分，完整呈現「歷程」才會有意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。