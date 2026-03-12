全國中小學師生手球錦標賽 94隊澎湖競技
全國中小學師生手球錦標賽今天起在澎湖縣多功能綜合體育館展開，共計有各縣市94支球隊2100名隊職員選手參賽。
全國中小學師生手球錦標賽由澎湖副縣長林皆興、中華民國手球協會副理事長王慶堂、澎湖縣警察局長林樹國等人共同主持開幕，並由連獲6年獲得全國才藝競賽冠軍的外垵國小表演舞龍，為賽事帶來朝氣。
王慶堂表示，全國中小學師生手球錦標賽今年移師到澎湖舉辦，是響應澎湖縣長陳光復秋冬運動觀光政策，同時澎湖多功能綜合館設施很完善，尤其是縣政府補助每一參賽球隊新台幣1萬元，減輕交通與食宿的負擔，讓選手能在澎湖好好體驗，賽事之餘也可至各地遊覽人文風光。
林皆興表示，縣長陳光復積極營造澎湖成為運動島嶼與健康城市，今天來自各縣市2000多名選手到澎湖參賽，期許選手不要有太大壓力，好好爭取最佳成績，未來也期盼有更多全國性的賽事來到澎湖進行。
澎湖縣政府表示，今年全國中小學師生手球錦標賽是升學輔導盃賽，對未來升學有所幫助，所有參賽隊伍皆是各縣市的一時之選，比賽區分有高中、國中、國小和國小迷你男女子組及教師組，每一個賽事囊括4個級別，將進行逾250場次的比賽，精彩可期。
