私立高中職授課節數、鐘點費待遇落差 全教總籲終結血汗校園

在教育團體多年抗爭下，教育部114學年度修法，明定私立大專兼任教師鐘點費「不得低於公立學校」，對此，全教總今天召開記者會，批評修法仍獨漏高中職私校教師，放任黑心私校剝削。且除了鐘點費問題，全教總私校主委楊逸飛更指出，私立高中職沒有明確基本授課節數標準，導致有教師每周被迫超鐘點30節，盼教育部立刻修法補足漏洞，給私校教師應有的尊嚴與保障。

高教工會執行秘書張志綸說，教育部114學年明定私立大專兼任教師鐘點費比照公立，並非教育部良心發現，而是工會抗爭10幾年的結果。如今教育部願意改正錯誤政策，工會予以肯定，但原來不只公私有別，至今大專以上及大專以下學校仍有差別待遇，應馬上改正。

楊逸飛進一步說，除了鐘點費修法刻意差別化高中學校，公立學校有明確的基本授課節數標準，現行高中教育法第32條卻對私校隻字未提，交由學校自行內控。在這樣的情況下，有些老師被迫超鐘點到30節，連備課時間都沒有。

立委林宜瑾表示，長年以來，台灣社會誤以為公私立學校的資源落差是理所當然，但在教育公共化之下，這樣的落差應被妥善處理。除了基本授課節數、超鐘點等勞動條件應該弭平，私校教師的退休保障如今也比不上公立學校。林宜瑾強調，他將在立法院積極督促教育部，就私立學校的校務、財政、教育品質、師資結構，提出改革方案。

立委蔡春綢表示，她身為退休教師，理解老師能否安心付出的關鍵，在於制度是否公平、保障有無到位，如果私校教師長期面對待遇、工作負擔與退休保障上的落差，是教育體系必須正視的課題。

全教總呼籲，教育部應修正高級中等教育法第32條，比照國民教育法，明文規定私立高中職教師每周授課節數標準；再來，私校教師「學術研究加給」應依法比照公立學校，兼任、代課教師鐘點費及專任與代理教師超時授課鐘點費支給數額「不得低於公立學校」；最後，應將私校教師退撫提撥比率從12%提高至與公校相同的15%，實質改善退休保障。