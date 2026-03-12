70分鐘拿證明 教師：有歷程才有意義
環境部與教育部共同推動「與二○五○淨零世代的對話」線上課程，學生上七十分鐘的氣候變遷課程，即可取得兩位部長認證的學習證明。對此，高中教師指出，證明只是學習歷程的一部分，完整呈現「歷程」才會有意義。
台中女中地球科學教師游明珠指出，這一代的孩子，未來都有機會投入與氣候變遷相關的工作領域，有些工作型態甚至可能還沒出現。除了理工科的學生可能朝向風電、太陽能方面發展，即使是文組的財經管理科系，也會碰到碳排放、企業轉型相關問題。只要上七十分鐘的課，可以取得放在學習歷程檔案的學習證明，並有氣候行動的相關討論，是很好的做法。
全中教理事長、成淵高中數學科教師史美奐說，氣候變遷是SDGs的一部分，現在的高中學校都很重視，尤其自然科的多元選修、科展主題都經常涉及。
對於環境部與教育部推出的線上課程，史美奐說，現在學生只要有心，對於能夠放入學習歷程檔案的內容，多少都會有興趣。不過，學習歷程檔案注重的是貫穿三年學習的「歷程」，建議學生把這分學習證明當作學檔的一部分，才會有意義。
師大附中教師洪逸文指出，教育領域近年注重跨領域合作，在推動探究與實作時，非常在意學生的跨領域學習，而氣候變遷就是最好的切入點。線上課程連動學習歷程檔案的多元表現，對學生來說，也能馬上做出成果。
