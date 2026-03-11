私立中學VS公立資優班…家長卡升學「十字路口」超憂心 網揭1關鍵：沒打算出國別選

孩子成績優異本該是件開心的事，但對面臨升學時期的家長來說，卻可能是一場艱難的選擇。近日，一位網友在社團發文求助，孩子錄取康橋雙語班、恆毅精修班，並同時參與新北市資優鑑定，站在「十字路口」的原PO陷入深深苦惱，害怕做出不適合自家孩子的選擇。貼文引發眾多過來人熱烈討論，家長們也對於不同校風與升學風氣，提出誠懇建議。

一位家長心急如焚的在臉書社團「家有私立中小學生」發文求助，表示就讀小六的孩子在校成績優異，但目前正面臨升學選擇題，原PO指出，近期孩子收到康橋中學7年級雙語班正取通知、被恆毅中學的精修班錄取，並同時報名了新北市資優鑑定，家長反覆苦惱，若是孩子考上新北市資優，「不知道該怎麼選會比較好」。

原PO也一一列出自己考量的條件：康橋環境優渥且孩子適應良好，但國內班升學率不算高，未來沒有讓愛子出國的打算；恆毅精修班則具備良好的同儕氛圍；而若考取資優鑑定，或許會有更豐富的教育資源，卻又憂心公立學校整體的讀書風氣。

貼文曝光後，不少家長分享自家案例。對於「新北資優鑑定」，資深家長建議原PO應先釐清各校資優班的經營模式，並分享自家孩子透過多方探索，了解就近的公立國中資優班較著重於科展，可能會耗費大量時間，最後還是選擇進入私校就讀。更有家長指出，若孩子通過鑑定，也可以考慮選擇私立中學，並搭配「新北資優假日方案」，彈性運用資源。

不過多數網友皆直言，若孩子未來不打算出國深造，選擇康橋中學需格外謹慎。有家長分享，雖然孩子在康橋小學部就讀六年且成績優異，但因為目標鎖定國內前三志願高中，最終仍選擇含淚離開：「就算就學環境再好、再快樂，也有離開的一天，還不如跟孩子好好討論未來的目標，可能你們會比較有明確的想法」。也有網友不約而同地提及，若孩子自制力不足，容易受到同儕和氛圍的影響，對於要留在台灣升學的孩子來說，需要極強的心理素質，「（自制力）不好的孩子會直接跟你說，我為什麼不能跟同學一樣直接出國念」。

最後，網友們一致強調，升學規劃應回歸孩子個性，建議讓孩子參與討論與試聽，因為每個階段遇到的師生都會改變孩子的想法，本身就是寶貴的成長經驗。

根據聯合報會員報導，在少子化趨勢下，家長越來越重視孩子的教育，升學輔導專家、寰宇教育主任蔡崇華分析，選擇私立國中的家長，主要鎖定六年一貫、直升私立高中為目標。私中入學透過考試篩選，學生素質整齊，學校採能力分班，課業強度與考試頻率高於公立學校。作業量與教師介入程度高，升學節奏緊湊，校方也強調紀律與品格教育。

而選擇明星公立國中的家長則以「考取明星公立高中」為目標。公立國中採學區入學為主，強調五育並重與均衡發展，重視學生自主學習與多元能力培養，校內社團活動豐富，同儕多元，學生在人際互動與探索興趣方面空間較大。但升學仍需透過會考實力競爭，風險與機會並存。