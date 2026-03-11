快訊

同學眼中的你有多棒？ 國小班導「1舉動」逼哭網：希望全台推廣

聯合新聞網／ 綜合報導
透過同學的眼睛看見自己的優點，不僅能增進孩子們的自信心，更能培養他們「愛自己也愛別人」的包容力與感恩之心。示意圖／Ingimage
透過同學的眼睛看見自己的優點，不僅能增進孩子們的自信心，更能培養他們「愛自己也愛別人」的包容力與感恩之心。示意圖／Ingimage

在傳統亞洲教育中，孩子們往往更常聽到的是批評與指正，不過，知名親子網紅「露易絲夢遊仙境」近日分享女兒班導師舉辦的「寫優點」活動，讓全班同學互相發掘彼此長處。這項充滿正能量的教育方式曝光後，引發熱烈迴響，直呼：「希望全台學校都能推廣！」

「露易絲」在臉書與Threads發文表示，女兒的班導師非常用心，最近在班上推行了一個讓她極度讚賞的活動。老師每天會抽出一位同學，請全班每個人在紙條上寫下「這位同學的優點」。隔天，老師會在課堂上公開唸出這些優點，最後再將所有紙條整理成冊，送給被點到的那位孩子，確保班上每個人都能輪流成為主角。

她感動地說：「這真的是一個非常棒、非常正向的教育方式。孩子不只是被稱讚而已，更重要的是透過同學的眼睛，看見自己身上的優點。當一個人知道自己的好在哪裡，就更容易去發揮、去強化那些優點。」

這篇貼文迅速引發共鳴，許多網友與家長紛紛留言大讚，「好溫暖的老師，善的循環！」、「小孩真的要有感恩的心才會換位思考」、「希望推廣到全台小學」。也有不少網友回憶起自己的童年，有人提到自己小學三、四年級時的老師也做過同樣的事情，「現在工作無力時，回頭看到同學眼中的我，才知道原來我小時候是這麼棒的人啊」，但也有人提到童年時的老師讓大家寫下彼此的優缺點，「記憶並不好，只有優點真的很棒，因為缺點在亞洲父母嘴裡已經聽夠了！」

其實，這類透過「優點大搜查」來建立孩子自信與包容心的正向教育，近年來已逐漸在校園中發酵。知名教育工作者張世傑也曾在《未來親子》專欄中分享過類似的翻轉教育經驗。

他曾在六年級畢業班發起「找出每個人的一百個優點」活動。一開始，許多孩子連自己的5個優點都寫不出來，甚至覺得「不可能」。但在老師的引導與同學間的互相觀察下，大家逐漸發現，不管是成績、才藝、好行為，甚至是外型與視力，都能成為值得欣賞的亮點。

最令張世傑感動的是，有位自認優點很少的女同學，卻非常善於發掘別人的長處，一口氣幫同學寫了50多個優點，這種「愛自己也愛別人」的互動，正是正念覺察教育的核心。

畢業典禮當天，張世傑不僅將厚厚的優點板還給學生，更自掏腰包為全班29位同學訂做了獨一無二的「是」長獎（非市長獎）獎盃，上面刻著：「每個人都是獨一無二，每個人都有光明潛能」。他告訴孩子們，即使湊不滿一百個優點，每個人也都有最珍貴的「光明本質」。

透過這樣的活動，不用學業成績分高下，讓每一個孩子都能看見自己的價值，學習接納與包容，這或許正是教育最美麗的初衷。

