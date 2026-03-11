快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

高中也能學中醫 陽明交大附中推「生物醫學實驗班」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，由陽明交大醫學院及動物實驗中心提供頂尖課程與研究資源。圖／陽明交大附中提供
陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，由陽明交大醫學院及動物實驗中心提供頂尖課程與研究資源。圖／陽明交大附中提供

陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，由陽明交大醫學院及動物實驗中心提供頂尖課程與研究資源，為附中學生開啟探索生命科學與智慧醫療的新契機；今天更聯手台聯大附中聯盟，舉辦「中醫學概論」用課發表會，展現大學帶動高中的教育轉型實力。

陽明交大於113學年度成立全台首創的國立大學中醫學系，今年更攜手台北榮民總醫院與台北市立聯合醫院，共同開發「中醫學概論」數位課程，並由台聯大附中聯盟（中大壢中、政大附中、陽明交大附中）率先於115學年度落地開課，今天舉辦「UHCOOL & 中醫學概論 - 台聯大附中用課發表會」。

陽明交大中醫系連結醫療院所發展的「中醫學概論」，課程內容涵蓋中醫理論、診斷方法、針灸經絡與體質調理，結合臨床實證與現代醫學，打破中醫艱澀難懂的刻板印象，展現兼具文化底蘊與科學精神的教育特色。

陽明交大附中校長陳瑞榮表示，附中115學年即將成立的「生物醫學實驗班」，規畫跨域科普閱讀(一) 醫學主軸，跨域科普閱讀(二)多元觀點、中醫學概論、生命中的化學密碼、生命與疾病解碼等5門共10學分的特選課程，歡迎對智慧醫療與生命奧妙有興趣的未來杏林豪傑來就讀。

陳瑞榮也表示，台灣聯合大學系統（清華大學、陽明交通大學、政治大學及中央大學）是台灣第一個成立的大學系統，除了清華大學是附屬小學，另外三所均設有附屬高中（政大附中、中大壢中及陽明交大附中）。

陳瑞榮說，3所附屬高中透過陽明交大所提供的中醫學概論、醫學概論及半導體概論等課程的機緣，已達成建立「附中聯盟」的默契與共識，未來將會在台聯大豐沛資源的支持下，攜手打造前瞻而精緻的未來典範高中。

陳瑞榮表示，這些豐沛的線上課程並不會由3所台聯大附中所獨享，也會透過陽明交大 ewant育網平台推廣至全國高中，突破地域限制，讓更多青年學子能受惠於高品質的醫學教育資源。

陽明交大附中等3所台聯大附中也將持續深化「大學與高中共創線上學習（UHCOOL）」計畫，攜手更多夥伴共創優質課程，為台灣培育兼具科學實證與人文關懷的未來新世代人才。

陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，今天舉辦「UHCOOL & 中醫學概論 - 台聯大附中用課發表會」。圖／陽明交大附中提供
陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，今天舉辦「UHCOOL & 中醫學概論 - 台聯大附中用課發表會」。圖／陽明交大附中提供

陽明交通大學 生物醫學

延伸閱讀

AI浪潮二信新設人工智慧、設計新思維兩實驗班 職涯更具優勢

陽明交大推中醫學數位課 115學年供高中生選修

環境部合作教育部推70分鐘氣候變遷線上課程 學習證明可放學檔

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

相關新聞

中科實中首屆國際大學博覽會 53所國外學校齊聚

國立中科實驗高級中學雙語部今天下午舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」，現場邀請來自美國、加拿大、澳洲、英國、日本、韓國、紐西蘭與歐洲部分國家等53所海外大學齊聚一堂，吸引中科實中、台中女中、文華高中、嘉科實中、台中美國學校、同德國際教育實驗機構等校共250名師生參加。

再投入8.1億元！湖口高中二期校舍動土 全區預計2027年底完工

新竹縣政府持續推進高中五大方案，縣立湖口高級中學第二期校舍興建工程今天舉辦開工動土典禮，教學棟預計於2027年8月前完工、全區預計2027年12月完工。縣長楊文科執鏟動土並為工程祈福，待二期工程完工後，學校將逐年招收每年級12班，預計118學年度全校共36班，讓逾千名在地學子安心就讀，成為新竹縣具代表性的優質高中。

環境部合作教育部推70分鐘氣候變遷線上課程 學習證明可放學檔

為落實賴清德總統於「總統府國家氣候變遷對策委員會」對氣候教育的期許，環境部與教育部合作，為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與2050淨零世代的對話」。該課程由環境部長彭啓明、台灣師範大學特聘教授葉欣誠等人共同授課，並主打有「雙部長」共同署名的課後學習證明可放入學習歷程檔案。

陽明交大「中醫學概論」數位課程 3所高中率先選課

高中生也可以學中醫。國立陽明交通大學推出「中醫學概論」數位課程，提供全台高中作為多元選修課程資源，推廣正確的傳統醫學知識，也讓醫學教育能向下扎根。

AI浪潮二信新設人工智慧、設計新思維兩實驗班 職涯更具優勢

AI科技衝擊下設計產業的快速轉型，人工智慧成為全球科技產業核心趨勢，基隆二信高中115學年度獲教育部核定通通過普通科「人工智慧實驗班」與廣設科「設計新思維實驗班」兩個新設班別。這兩個實驗班是二信繼「雙語實驗班」、「藍碳研究實驗班」、「半導體實驗班」後獲准成立，培養學生對接社會發展脈動。

大甲順天國中校服34年來首次大改版 新版校服正式亮相

台中市大甲區順天國中創校34年，學生校服的顏色、材質、保暖度、穿著舒適性等議題，一直被校友及家長討論，師生與行政人員最後共同決議出新版校服款式，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色，目前一年級學生已開始穿新校服。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。