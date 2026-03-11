快訊

中科實中首屆國際大學博覽會 53所國外學校齊聚

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
國立中科實驗高級中學雙語部今天下午舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」。圖／中科實中提供
國立中科實驗高級中學雙語部今天下午舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」。圖／中科實中提供

國立中科實驗高級中學雙語部今天下午舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」，現場邀請來自美國、加拿大、澳洲、英國、日本、韓國、紐西蘭與歐洲部分國家等53所海外大學齊聚一堂，吸引中科實中、台中女中、文華高中、嘉科實中、台中美國學校、同德國際教育實驗機構等校共250名師生參加。

台北美國學校也派升學輔導老師到場，博覽會參展名單橫跨四大洲。澳洲著名的「八校聯盟」（Group of Eight）表現亮眼，澳洲排名前三名的墨爾本大學（University of Melbourne）、雪梨大學（University of Sydney）及新南威爾斯大學（UNSW Sydney）到場設攤。

中科實中校長秦文智表示，現今國際升學趨勢已不僅限於國際學校。以雪梨大學為例，近年積極對台灣一般高中生開放申請名額，促使許多國內高中生提早開始佈局海外升學路徑。這場大學博覽會是該校雙語部逐年完善升學系統的重要一環。未來，中科實中將持續扮演「國際人才推手」的角色，協助更多學子從中部出發，走向世界。

國立中科實驗高級中學雙語部今天下午舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」。圖／中科實中提供
國立中科實驗高級中學雙語部今天下午舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」。圖／中科實中提供

國立中科實驗高級中學雙語部今天下午舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」。圖／中科實中提供
國立中科實驗高級中學雙語部今天下午舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」。圖／中科實中提供

相關新聞

再投入8.1億元！湖口高中二期校舍動土 全區預計2027年底完工

新竹縣政府持續推進高中五大方案，縣立湖口高級中學第二期校舍興建工程今天舉辦開工動土典禮，教學棟預計於2027年8月前完工、全區預計2027年12月完工。縣長楊文科執鏟動土並為工程祈福，待二期工程完工後，學校將逐年招收每年級12班，預計118學年度全校共36班，讓逾千名在地學子安心就讀，成為新竹縣具代表性的優質高中。

環境部合作教育部推70分鐘氣候變遷線上課程 學習證明可放學檔

為落實賴清德總統於「總統府國家氣候變遷對策委員會」對氣候教育的期許，環境部與教育部合作，為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與2050淨零世代的對話」。該課程由環境部長彭啓明、台灣師範大學特聘教授葉欣誠等人共同授課，並主打有「雙部長」共同署名的課後學習證明可放入學習歷程檔案。

大甲順天國中校服34年來首次大改版 新版校服正式亮相

台中市大甲區順天國中創校34年，學生校服的顏色、材質、保暖度、穿著舒適性等議題，一直被校友及家長討論，師生與行政人員最後共同決議出新版校服款式，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色，目前一年級學生已開始穿新校服。

北市升學博覽會周末登場講師免費諮詢選校策略 還有機會抽iPad等好禮

北市教育局周末將舉辦2026年高中職升學進路博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，會中也將剖析AI科技產業發展，並聘請多位講師，與學生、家長諮詢升學與職涯選擇，歡迎有需求者周六至台北世貿一館參觀，還有機會抽中IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等大獎。

AI浪潮二信新設人工智慧、設計新思維兩實驗班 職涯更具優勢

AI科技衝擊下設計產業的快速轉型，人工智慧成為全球科技產業核心趨勢，基隆二信高中115學年度獲教育部核定通通過普通科「人工智慧實驗班」與廣設科「設計新思維實驗班」兩個新設班別。這兩個實驗班是二信繼「雙語實驗班」、「藍碳研究實驗班」、「半導體實驗班」後獲准成立，培養學生對接社會發展脈動。

高中生也能用AI提案拚創業 新北AI StartUp挑戰賽最高獎金10萬元

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，透過競賽將創意轉化為可被市場驗證的行動方案，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，也有機會透過實作成果累積升學與創業經驗。

