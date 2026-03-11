聽新聞
中科實中首屆國際大學博覽會 53所國外學校齊聚
國立中科實驗高級中學雙語部今天下午舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」，現場邀請來自美國、加拿大、澳洲、英國、日本、韓國、紐西蘭與歐洲部分國家等53所海外大學齊聚一堂，吸引中科實中、台中女中、文華高中、嘉科實中、台中美國學校、同德國際教育實驗機構等校共250名師生參加。
台北美國學校也派升學輔導老師到場，博覽會參展名單橫跨四大洲。澳洲著名的「八校聯盟」（Group of Eight）表現亮眼，澳洲排名前三名的墨爾本大學（University of Melbourne）、雪梨大學（University of Sydney）及新南威爾斯大學（UNSW Sydney）到場設攤。
中科實中校長秦文智表示，現今國際升學趨勢已不僅限於國際學校。以雪梨大學為例，近年積極對台灣一般高中生開放申請名額，促使許多國內高中生提早開始佈局海外升學路徑。這場大學博覽會是該校雙語部逐年完善升學系統的重要一環。未來，中科實中將持續扮演「國際人才推手」的角色，協助更多學子從中部出發，走向世界。
