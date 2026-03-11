中科實中首屆國際大學博覽會 53所國外學校齊聚

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，透過競賽將創意轉化為可被市場驗證的行動方案，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，也有機會透過實作成果累積升學與創業經驗。

2026-03-10 12:58