陽明交大「中醫學概論」數位課程 3所高中率先選課

聯合報／ 記者李芯／即時報導
陽明交大高等教育開放資源研究中心與陽明交大附中、政大附中、中大壢中校長合影。圖／陽明交大提供
陽明交大高等教育開放資源研究中心與陽明交大附中、政大附中、中大壢中校長合影。圖／陽明交大提供

高中生也可以學中醫。國立陽明交通大學推出「中醫學概論」數位課程，提供全台高中作為多元選修課程資源，推廣正確的傳統醫學知識，也讓醫學教育能向下扎根。

陽明交大指出，這門由陽明交大醫學院中醫系、台北榮民總醫院與台北市立聯合醫院共同設計教學的課程，將由台灣聯合大學系統所屬的陽明交大附中、政大附中、中大壢中率先選課，並於115學年度正式提供於ewant育網開放教育平台供全國高中選課。這是繼去年推出「醫學概論」課程後，陽明交大再釋出的醫學相關課程。

北市聯醫林森中醫昆明院區院長洪裕強表示，中醫學概論課程涵蓋中醫理論、診斷方法至現代應用，希望讓高中生在接觸中醫時，能同時理解其文化脈絡與科學方法，進一步建立對健康、疾病與醫療選擇的整合思考。

陽明交大中醫學系主任陳方佩則感謝成功高中與陽明交大附中生物、國文、健體領域教師的寶貴回饋，讓這門課打破中醫艱澀難懂的刻板印象，啟發高中生對傳統醫學的興趣，也增進對醫學領域的探索與想像。

陽明交大副校長謝達斌表示，陽明交大在全國推動大學與高中共創線上學習計畫，陸續推出半導體、關鍵科技探索與醫學等相關課程，延續大學支持高中多元選修的方向，也讓科學與醫學教育不再侷限於少數地區，讓更多學生能在探索志向的關鍵階段提早接觸相關知識，找到自己的興趣與可能性。

聯合大學 高中生 中醫

相關新聞

中科實中首屆國際大學博覽會 53所國外學校齊聚

國立中科實驗高級中學雙語部今天下午舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」，現場邀請來自美國、加拿大、澳洲、英國、日本、韓國、紐西蘭與歐洲部分國家等53所海外大學齊聚一堂，吸引中科實中、台中女中、文華高中、嘉科實中、台中美國學校、同德國際教育實驗機構等校共250名師生參加。

再投入8.1億元！湖口高中二期校舍動土 全區預計2027年底完工

新竹縣政府持續推進高中五大方案，縣立湖口高級中學第二期校舍興建工程今天舉辦開工動土典禮，教學棟預計於2027年8月前完工、全區預計2027年12月完工。縣長楊文科執鏟動土並為工程祈福，待二期工程完工後，學校將逐年招收每年級12班，預計118學年度全校共36班，讓逾千名在地學子安心就讀，成為新竹縣具代表性的優質高中。

環境部合作教育部推70分鐘氣候變遷線上課程 學習證明可放學檔

為落實賴清德總統於「總統府國家氣候變遷對策委員會」對氣候教育的期許，環境部與教育部合作，為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與2050淨零世代的對話」。該課程由環境部長彭啓明、台灣師範大學特聘教授葉欣誠等人共同授課，並主打有「雙部長」共同署名的課後學習證明可放入學習歷程檔案。

陽明交大「中醫學概論」數位課程 3所高中率先選課

高中生也可以學中醫。國立陽明交通大學推出「中醫學概論」數位課程，提供全台高中作為多元選修課程資源，推廣正確的傳統醫學知識，也讓醫學教育能向下扎根。

AI浪潮二信新設人工智慧、設計新思維兩實驗班 職涯更具優勢

AI科技衝擊下設計產業的快速轉型，人工智慧成為全球科技產業核心趨勢，基隆二信高中115學年度獲教育部核定通通過普通科「人工智慧實驗班」與廣設科「設計新思維實驗班」兩個新設班別。這兩個實驗班是二信繼「雙語實驗班」、「藍碳研究實驗班」、「半導體實驗班」後獲准成立，培養學生對接社會發展脈動。

大甲順天國中校服34年來首次大改版 新版校服正式亮相

台中市大甲區順天國中創校34年，學生校服的顏色、材質、保暖度、穿著舒適性等議題，一直被校友及家長討論，師生與行政人員最後共同決議出新版校服款式，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色，目前一年級學生已開始穿新校服。

