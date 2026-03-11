陽明交大「中醫學概論」數位課程 3所高中率先選課

高中生也可以學中醫。國立陽明交通大學推出「中醫學概論」數位課程，提供全台高中作為多元選修課程資源，推廣正確的傳統醫學知識，也讓醫學教育能向下扎根。

陽明交大指出，這門由陽明交大醫學院中醫系、台北榮民總醫院與台北市立聯合醫院共同設計教學的課程，將由台灣聯合大學系統所屬的陽明交大附中、政大附中、中大壢中率先選課，並於115學年度正式提供於ewant育網開放教育平台供全國高中選課。這是繼去年推出「醫學概論」課程後，陽明交大再釋出的醫學相關課程。

北市聯醫林森中醫昆明院區院長洪裕強表示，中醫學概論課程涵蓋中醫理論、診斷方法至現代應用，希望讓高中生在接觸中醫時，能同時理解其文化脈絡與科學方法，進一步建立對健康、疾病與醫療選擇的整合思考。

陽明交大中醫學系主任陳方佩則感謝成功高中與陽明交大附中生物、國文、健體領域教師的寶貴回饋，讓這門課打破中醫艱澀難懂的刻板印象，啟發高中生對傳統醫學的興趣，也增進對醫學領域的探索與想像。

陽明交大副校長謝達斌表示，陽明交大在全國推動大學與高中共創線上學習計畫，陸續推出半導體、關鍵科技探索與醫學等相關課程，延續大學支持高中多元選修的方向，也讓科學與醫學教育不再侷限於少數地區，讓更多學生能在探索志向的關鍵階段提早接觸相關知識，找到自己的興趣與可能性。