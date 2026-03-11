AI浪潮二信新設人工智慧、設計新思維兩實驗班 職涯更具優勢

AI科技衝擊下設計產業的快速轉型，人工智慧成為全球科技產業核心趨勢，基隆二信高中115學年度獲教育部核定通通過普通科「人工智慧實驗班」與廣設科「設計新思維實驗班」兩個新設班別。這兩個實驗班是二信繼「雙語實驗班」、「藍碳研究實驗班」、「半導體實驗班」後獲准成立，培養學生對接社會發展脈動。

二信高中指出，普通科新設立的「人工智慧實驗班」，主要是因應AI人工智慧已是全球科技產業核心趨勢，從半導體硬體製造到AI資料模型開發，台灣在全球科技產業鏈中扮演關鍵角色，而人才培育正是未來發展的重要基石。

該實驗班為具備數理潛能的學生規畫三年一貫的系統化課程，內容涵蓋大數據分析、運算思維、APCS訓練與AI應用實作，讓學生在高中階段即能涉獵人工智慧兩大基石「數據」與「演算法」，培養未來數位時代的科技人才。

廣設科成立的「設計新思維實驗班」，則是回應AI科技衝擊下設計產業的快速轉型，未來設計人才不僅需要美感與創意，更需具備跨領域整合能力，能將AI科技、行銷企劃與品牌策略結合，為企業與社會創造價值。該實驗班規劃三年一貫課程，從AI協作設計、創意思維訓練到參與國際設計競賽，培養學生具備批判思考、情感表達與全球視野，成為不被AI取代的創新設計人才。

二信高中校長林立說，學校長期以「多元發展有特色」為辦學核心，透過實驗班的設置，讓學生在高中階段即能接觸未來趨勢領域，建立跨域學習能力與專業素養。此次新通過的兩個實驗班，不僅回應全球科技浪潮，也結合產業需求與教育創新，讓學生在升學與職涯發展上擁有更寬廣的選擇。

林立表示，開設實驗班就是要趕上社會發展脈動，讓學生在未來升學與職涯道路具備競爭優勢，也讓基隆在地就學成為優先選項。