AI浪潮二信新設人工智慧、設計新思維兩實驗班 職涯更具優勢

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
AI浪潮衝擊，二信高中新設人工智慧、設計新思維兩實驗班，未來職涯更具優勢。圖／二信高中提供
AI浪潮衝擊，二信高中新設人工智慧、設計新思維兩實驗班，未來職涯更具優勢。圖／二信高中提供

AI科技衝擊下設計產業的快速轉型，人工智慧成為全球科技產業核心趨勢，基隆二信高中115學年度獲教育部核定通通過普通科「人工智慧實驗班」與廣設科「設計新思維實驗班」兩個新設班別。這兩個實驗班是二信繼「雙語實驗班」、「藍碳研究實驗班」、「半導體實驗班」後獲准成立，培養學生對接社會發展脈動。

二信高中指出，普通科新設立的「人工智慧實驗班」，主要是因應AI人工智慧已是全球科技產業核心趨勢，從半導體硬體製造到AI資料模型開發，台灣在全球科技產業鏈中扮演關鍵角色，而人才培育正是未來發展的重要基石。

該實驗班為具備數理潛能的學生規畫三年一貫的系統化課程，內容涵蓋大數據分析、運算思維、APCS訓練與AI應用實作，讓學生在高中階段即能涉獵人工智慧兩大基石「數據」與「演算法」，培養未來數位時代的科技人才。

廣設科成立的「設計新思維實驗班」，則是回應AI科技衝擊下設計產業的快速轉型，未來設計人才不僅需要美感與創意，更需具備跨領域整合能力，能將AI科技、行銷企劃與品牌策略結合，為企業與社會創造價值。該實驗班規劃三年一貫課程，從AI協作設計、創意思維訓練到參與國際設計競賽，培養學生具備批判思考、情感表達與全球視野，成為不被AI取代的創新設計人才。

二信高中校長林立說，學校長期以「多元發展有特色」為辦學核心，透過實驗班的設置，讓學生在高中階段即能接觸未來趨勢領域，建立跨域學習能力與專業素養。此次新通過的兩個實驗班，不僅回應全球科技浪潮，也結合產業需求與教育創新，讓學生在升學與職涯發展上擁有更寬廣的選擇。

林立表示，開設實驗班就是要趕上社會發展脈動，讓學生在未來升學與職涯道路具備競爭優勢，也讓基隆在地就學成為優先選項。

人工智慧 科技

再投入8.1億元！湖口高中二期校舍動土 全區預計2027年底完工

新竹縣政府持續推進高中五大方案，縣立湖口高級中學第二期校舍興建工程今天舉辦開工動土典禮，教學棟預計於2027年8月前完工、全區預計2027年12月完工。縣長楊文科執鏟動土並為工程祈福，待二期工程完工後，學校將逐年招收每年級12班，預計118學年度全校共36班，讓逾千名在地學子安心就讀，成為新竹縣具代表性的優質高中。

環境部合作教育部推70分鐘氣候變遷線上課程 學習證明可放學檔

為落實賴清德總統於「總統府國家氣候變遷對策委員會」對氣候教育的期許，環境部與教育部合作，為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與2050淨零世代的對話」。該課程由環境部長彭啓明、台灣師範大學特聘教授葉欣誠等人共同授課，並主打有「雙部長」共同署名的課後學習證明可放入學習歷程檔案。

大甲順天國中校服34年來首次大改版 新版校服正式亮相

台中市大甲區順天國中創校34年，學生校服的顏色、材質、保暖度、穿著舒適性等議題，一直被校友及家長討論，師生與行政人員最後共同決議出新版校服款式，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色，目前一年級學生已開始穿新校服。

高中生也能用AI提案拚創業 新北AI StartUp挑戰賽最高獎金10萬元

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，透過競賽將創意轉化為可被市場驗證的行動方案，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，也有機會透過實作成果累積升學與創業經驗。

金門中正國小美術班術科開考 39童搶20席比拼孩子創意與觀察力

金門縣115學年度國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗在中正國小登場，今年共有40名學生報名，實際到場應試39人，爭取20個正取名額；考生須在限定時間內完成「線畫」、「彩畫」及「立體造型」三項測驗，透過構圖、色彩與空間表現，展現觀察力與創作能力，難度相當高。

