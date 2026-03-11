屏東玉光國小推環境行動 獲台美生態學校綠旗認證

屏東縣玉光國小深化環境行動與課程實踐，由學生組生態行動小隊，獲台美生態學校綠旗認證；加上餉潭國小及長榮百合國小，屏東已有3所國小獲認證，展現深耕環境教育成效。

屏東縣政府透過新聞稿表示，玉光國小繼112學年度獲銀牌認證後，持續深化環境行動與課程實踐，於去年底正式通過最高榮譽綠旗認證，並由學生組成生態行動小隊，展現高度行動力與團隊合作精神，今天由屏東縣副縣長黃國榮頒發台美生態學校認證綠旗獎座，表揚學校在推動生態永續與文化保存上的用心與成果。

屏東縣環保局表示，玉光國小以能源、消耗與廢棄物及永續食物等生態行動方案為推動主軸，從校園環境盤點、生態行動規劃，到課程融入與社區參與，循序推動，讓學生在真實情境中培養探究、思辨與解決問題的能力；目前屏東縣已有玉光國小、餉潭國小及長榮百合國小3校取得綠旗認證，綠旗學校數量名列全國第3，展現長期深耕環境教育的努力與成效。

屏東縣長周春米表示，環境教育不僅是教育政策，更是培養下一代環境素養與永續行動的重要基石。未來將持續串聯更多學校與社會資源投入生態學校行列，讓環境永續種子在校園扎根，培育關懷環境、勇於行動的未來環保公民。

環保局說明，「台美生態學校夥伴計畫」自民國103年推動，攜手美國環境保護署與美國國家野生動物協會等國際夥伴共同推動。認證分為銅牌、銀牌及綠旗3階段，學校需依循7大步驟與12項環境路徑，將環境教育融入課程與校園治理，並結合社區參與，共同邁向永續校園。