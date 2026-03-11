快訊

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

經典賽／不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

屏東玉光國小推環境行動 獲台美生態學校綠旗認證

中央社／ 屏東縣11日電
屏東縣玉光國小以能源、消耗與廢棄物及永續食物等生態行動方案為推動主軸，獲台美生態學校綠旗認證。（屏東縣政府提供）中央社
屏東縣玉光國小以能源、消耗與廢棄物及永續食物等生態行動方案為推動主軸，獲台美生態學校綠旗認證。（屏東縣政府提供）中央社

屏東縣玉光國小深化環境行動與課程實踐，由學生組生態行動小隊，獲台美生態學校綠旗認證；加上餉潭國小及長榮百合國小，屏東已有3所國小獲認證，展現深耕環境教育成效。

屏東縣政府透過新聞稿表示，玉光國小繼112學年度獲銀牌認證後，持續深化環境行動與課程實踐，於去年底正式通過最高榮譽綠旗認證，並由學生組成生態行動小隊，展現高度行動力與團隊合作精神，今天由屏東縣副縣長黃國榮頒發台美生態學校認證綠旗獎座，表揚學校在推動生態永續與文化保存上的用心與成果。

屏東縣環保局表示，玉光國小以能源、消耗與廢棄物及永續食物等生態行動方案為推動主軸，從校園環境盤點、生態行動規劃，到課程融入與社區參與，循序推動，讓學生在真實情境中培養探究、思辨與解決問題的能力；目前屏東縣已有玉光國小、餉潭國小及長榮百合國小3校取得綠旗認證，綠旗學校數量名列全國第3，展現長期深耕環境教育的努力與成效。

屏東縣長周春米表示，環境教育不僅是教育政策，更是培養下一代環境素養與永續行動的重要基石。未來將持續串聯更多學校與社會資源投入生態學校行列，讓環境永續種子在校園扎根，培育關懷環境、勇於行動的未來環保公民。

環保局說明，「台美生態學校夥伴計畫」自民國103年推動，攜手美國環境保護署與美國國家野生動物協會等國際夥伴共同推動。認證分為銅牌、銀牌及綠旗3階段，學校需依循7大步驟與12項環境路徑，將環境教育融入課程與校園治理，並結合社區參與，共同邁向永續校園。

周春米 環保局 屏東縣

延伸閱讀

榮成紙業捐樹苗給8校 國立二林工商肯定「育樹．育人」

新北童軍節2000人齊聚 首創結合長照推跨代服務

賽嘉國小漢人校長跟學童一起學族語 考取北排灣族語初級認證

台南市AI學習日3/25啟動 逾150國小、3千學童響應

相關新聞

再投入8.1億元！湖口高中二期校舍動土 全區預計2027年底完工

新竹縣政府持續推進高中五大方案，縣立湖口高級中學第二期校舍興建工程今天舉辦開工動土典禮，教學棟預計於2027年8月前完工、全區預計2027年12月完工。縣長楊文科執鏟動土並為工程祈福，待二期工程完工後，學校將逐年招收每年級12班，預計118學年度全校共36班，讓逾千名在地學子安心就讀，成為新竹縣具代表性的優質高中。

環境部合作教育部推70分鐘氣候變遷線上課程 學習證明可放學檔

為落實賴清德總統於「總統府國家氣候變遷對策委員會」對氣候教育的期許，環境部與教育部合作，為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與2050淨零世代的對話」。該課程由環境部長彭啓明、台灣師範大學特聘教授葉欣誠等人共同授課，並主打有「雙部長」共同署名的課後學習證明可放入學習歷程檔案。

大甲順天國中校服34年來首次大改版 新版校服正式亮相

台中市大甲區順天國中創校34年，學生校服的顏色、材質、保暖度、穿著舒適性等議題，一直被校友及家長討論，師生與行政人員最後共同決議出新版校服款式，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色，目前一年級學生已開始穿新校服。

AI浪潮二信新設人工智慧、設計新思維兩實驗班 職涯更具優勢

AI科技衝擊下設計產業的快速轉型，人工智慧成為全球科技產業核心趨勢，基隆二信高中115學年度獲教育部核定通通過普通科「人工智慧實驗班」與廣設科「設計新思維實驗班」兩個新設班別。這兩個實驗班是二信繼「雙語實驗班」、「藍碳研究實驗班」、「半導體實驗班」後獲准成立，培養學生對接社會發展脈動。

高中生也能用AI提案拚創業 新北AI StartUp挑戰賽最高獎金10萬元

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，透過競賽將創意轉化為可被市場驗證的行動方案，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，也有機會透過實作成果累積升學與創業經驗。

金門中正國小美術班術科開考 39童搶20席比拼孩子創意與觀察力

金門縣115學年度國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗在中正國小登場，今年共有40名學生報名，實際到場應試39人，爭取20個正取名額；考生須在限定時間內完成「線畫」、「彩畫」及「立體造型」三項測驗，透過構圖、色彩與空間表現，展現觀察力與創作能力，難度相當高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。