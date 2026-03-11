再投入8.1億元！湖口高中二期校舍動土 全區預計2027年底完工
新竹縣政府持續推進高中五大方案，縣立湖口高級中學第二期校舍興建工程今天舉辦開工動土典禮，教學棟預計於2027年8月前完工、全區預計2027年12月完工。縣長楊文科執鏟動土並為工程祈福，待二期工程完工後，學校將逐年招收每年級12班，預計118學年度全校共36班，讓逾千名在地學子安心就讀，成為新竹縣具代表性的優質高中。
湖口高中遷校案第一期工程投入9.7億元，已落成啟用，提供完善普通教室與基礎教學機能；第二期工程則聚焦於教學機能全面升級與生活機能完善，補齊校園最後一塊拼圖，打造兼具普通科與職業類科發展的完整高中教育版圖。
湖口高中第二期校舍興建工程總經費8億1千萬元，包含地下一樓、地上四樓的現代化活動中心，設置室內籃球場、射箭場、跆拳道場、重訓室、大型集會空間及社團與專業教室，讓體育發展與專業活動更加完善。同時興建4層樓的教學大樓，以因應116學年度增設資訊科與多媒體設計科的專業教學需求，並設置可容納80人的18間學生宿舍及3間舍監宿舍與生活機能空間，以及戶外綜合球場3座，補齊校園完整功能。
縣長楊文科說明，建築設計延續一期工程，以「新竹縣縣鳥—五色鳥」為核心意象，橘色立體框櫺象徵突破框架、勇於創新，屋頂線條如展翼飛翔，寓意學子展翅逐夢、勇敢迎向未來。 為了學校未來30年的發展藍圖，使校園規畫更加完善，全區符合綠建築節能、生態與無障礙指標，展現縣府推動永續發展與智慧校園的決心。
教育局長蔡淑貞表示，隨著人口成長與高中名額需求增加，湖口高中未來將兼具普通科（含AI實驗班、體育班）與職業類科（商經科、資訊科、多媒體設計科），提供學生多元適性發展的學習環境。
湖口高中校長姜錢珠指出，一期校舍啟用後已吸引更多優秀學子就近入學，114學年度共有21班，包含普通科、職業類科、AI實驗班、體育班，116學年度將增設資訊科兩班及多媒體設計科一班，相關教學空間均規畫於二期校舍中。
